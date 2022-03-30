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Кирилл Жандаров: Нам не нужен такой Голливуд

Александр Кудрявцев

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Общество
Кирилл Жандаров: Нам не нужен такой Голливуд
Фото: Татьяна Браткина

29 марта актер театра и кино Кирилл Жандаров отметил свой 39-й день рождения. Накануне артист рассказал «Вечерке» о съемках в сериале про параллельные миры, участии в самом низкобюджетном проекте и отношении к голливудскому кино.

— Кирилл, в сериале «Бег улиток» для онлайн-кинотеатра KION вы сыграли сразу две параллельные версии одного персонажа, Макса. Насколько это было сложно?

— Для себя я определил, пожалуй, даже трех персонажей, ведь Макс-2 сильно изменится в ходе развития сюжета и станет Максом-3. Для каждой версии героя я придумал свою походку, образ мыслей, манеру говорить. Чтобы не путаться, мы с режиссером Стасом Ивановым договорились называть персонажей по номерам. И я себе в тетради выписал для каждой версии: что они смотрят, что едят, какие детали их отличают.

Здесь ведь еще много технических моментов. Скажем, за один съемочный день приходится играть и Макса-1, и Макса-2. Кстати, скоро у меня будет проект, где нужно будет играть еще больше персонажей.

— Если бы в параллельной реальности существовал другой Кирилл Жандаров, каким бы он был?

— Думаю, холодным, чем-то похожим на Макса-1 из «Бега улиток». Я же человек теплый. Если я люблю комедию, то Кирилл-1 любил бы ужастики. Он был бы моей противоположностью.

— Вы говорили, что любите кино попроще. В сериале сюжет довольно сложный. Изменили мнение?

— Многие мои интервью написаны как под копирку. Часто бывает, говоришь что-то, а журналисты потом меняют слова, «чтобы читатель понял». Неужели они считают, что читатели — дураки? Поэтому фразу «люблю фильмы попроще» не нужно понимать буквально. У каждого свое восприятие. Для меня «Бег улиток» — простой сериал. Да, там сложный сценарий и сама концепция, но отношения персонажей там понятные. Кто-то может «Зодиак» Дэвида Финчера считать фильмом попроще. Попроще — не значит поглупее.

— Вы ведь уходили из профессии, пока вам не предложили главную роль в «Доярке из Хацапетовки». Как могла сложиться жизнь, если бы не было того предложения?

— Думаю, именно в этот момент и появился Кирилл-1, о котором мы говорили выше (смеется). Скорее всего, он был бы журналистом с купленным дипломом. И у того Кирилла это бы получалось лучше, чем у меня.

— Разве получится работать с купленным дипломом?

— У Стивена Спилберга есть фильм «Поймай меня, если сможешь». Там главный герой притворялся и летчиком, и врачом. Все зависит от того, насколько ты этого хочешь. У меня есть знакомые, которые устроились на работу без диплома. Ты думаешь, как так вышло. А потом понимаешь: они лучшие в своем деле. В наше время без высшего образования сложно, но не это главное. Я не говорю сейчас о медицине, транспорте и других сферах, где от тебя зависят жизни людей. В творческой профессии можно состояться и без диплома.

— «Доярку из Хацапетовки» используют как нарицательное название для сериалов на телеканалах с невысоким бюджетом. Вас это не задевает?

— Нет. Это был сериал с наинизшим бюджетом! Сначала это вообще был фильм, снятый на самую дешевую камеру. Команда состояла из новичков в кино. У меня тогда за плечами уже было около четырех проектов. И когда мы встретились все, я увидел, как они горят своей идеей. Для меня в итоге это стало одним из критериев выбора проектов — теперь всегда ищу людей, которые горят. На тех съемках камеру совали в аквариум, таскали по земле, запускали на скейте. Мне тогда казалось, это что-то новое в кинематографе.

Елки-палки, это ведь было 16 лет назад! Потому меня не обижает, когда так вспоминают сериал. Если бы не он, не было бы всего того багажа, с которым я пришел в сегодняшний день. Мне кажется, наше прошлое — фотокарточки, которые нельзя удалять. Они напоминают тебе, где ты был, что делал. Так ты можешь чувствовать рост и развитие.

Кирилл Жандаров: Нам не нужен такой Голливуд Фото: Татьяна Браткина

— Важно ли для актера оказаться в голливудском фильме? Почему бы не сделать крутой проект в России, который оставит зарубежные позади?

—Я думаю об этом уже несколько лет. Когда появились онлайн-платформы, качественные сериалы и кино, вопрос с Голливудом отпал. Да и посмотрите сейчас на его продукцию! Все меньше хороших фильмов.

С сериалами другое дело — там сейчас подъем качества. А из кинокартин за год мне понравились только «Не смотрите наверх», «Старый Генри» и «Король Ричард». И все. Поэтому попасть в Голливуд желания все меньше. Там ведь на самом деле работают такие же люди. Я читал, что в России не хватает бюджетов, авторы перекраивают сценарии.

Так такие же проблемы и на Западе. Я бы не сказал, что в Америке все хорошо с кино. Сейчас онлайн-платформы дают реальные шансы для актеров, режиссеров и авторов сделать хороший проект. За этим будущее кинематографа.

— Вы любите пересматривать романтические фильмы вроде «Красотки». Они вам нравятся, несмотря на то что такие истории вряд ли могут произойти в реальности?

— В наших реалиях такая история, как в «Красотке», вполне может случиться. Даже моя история знакомства с женой очень похожа на романтическое кино. Мы сначала были шапочно знакомы, не обращали внимания друг на друга. Затем было несколько совместных проектов. В то время я развелся, она разошлась со своим приятелем. Стали дружить. Я ее просил познакомить меня с кем-то из подруг. И вот, помню, сидим мы в кинотеатре втроем: я, моя будущая жена Мария и ее подруга.

И вот эта подруга сказала замечательную вещь: «Ребята, вам не кажется, что вы занимаетесь фигней? Вам нужно просто попробовать быть вместе». И мы попробовали, и вот уже почти 11 лет вместе. Это очень простая история любви. Часто нам нравится человек, но мы не позволяем себе как-то проявить симпатию. А зря.

Правда, что предложение пожениться исходило от Марии?

— Да. Я был на гастролях в Германии. И Мария прислала мне видео, как она убирает квартиру, моет полы под музыку. И в конце она сказала: «Видишь, какая я хорошая? Выходи за меня». Я там же, в Германии, купил кольцо. Вернулся с гастролей, приехал в театр к ней на спектакль с букетом цветов и сделал предложение. Еще лимузин заказал.

Кирилл Жандаров: Нам не нужен такой Голливуд Фото: Татьяна Браткина

ДОСЬЕ

Актер Кирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года в Ломоносове. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Обрел широкую известность после главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки». С 2006 года вошел в труппу БДТ им. Г. А. Товстоногова. В кино и сериалах исполнил порядка 100 ролей.

— Вы собираете коллекцию дисков. Почему для вас важно хранить старые фильмы?

— Эти картины сложно найти. Важно сохранять такие вещи. Сейчас многие стали гоняться за арт-хаусом. Если спросить молодежь о любимых фильмах, они, скорее всего, назовут те, которые им кто-то подсказал из окружения — мол, это модное кино, о нем говорят.

А если я скажу, что мои любимые фильмы — это «Крестный отец», «Сердце Ангела», «Джерри Магуайер», «Храброе сердце», они могут и не понять, о чем я. Думаю, мы сейчас стали путать моду и то, что нам правда нравится, стали менее искренними. Есть гениальный фильм — «Дневная красавица» Луиса Бунюэля. Но о нем никто не вспоминает — разве что киноманы или киноведы.

— В киносреде важен институт репутации?

— Сейчас сменилось поколение режиссеров, продюсеров. Многие тебя не знают, и каждый раз ты снова устраиваешься на работу. На нескольких проектах приходилось доказывать, что я имею право быть здесь. Недавно был на пробах у известного молодого режиссера. Договорились работать вместе. И он спросил, что можно посмотреть из проектов с моим участием. Я ответил: ничего. Так как тогда ему будет скучно со мной работать.

— В чем секрет успеха?

— Я вот вспомнил, как написал свою первую статью, будучи журналистом без диплома. Конечно, она вышла плохой. Следующее задание было полегче. И я написал чуть лучше.

И получил задание посложнее. И все время ты на таких качелях находишься. В любой профессии. Не может быть так, что ты просто встал на лыжи и поехал. Все равно нужно толкаться руками, все равно нужно грести.

— На отношения каких киногероев больше всего похожи ваши отношения с женой?

— У меня есть любимый фильм — «Джерри Магуайер». И нечто общее в наших отношениях с женой Марией есть с этой картиной. Хотя больше всего подходит фильм «Унесенные ветром». У нас даже дома висит постер этой картины

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