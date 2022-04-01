Новые правила призыва: кто и как может получить отсрочку от армии в 2022 году

Фото: Минобороны РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил порядок получения отсрочки от службы в армии для военнообязанных, которые работают в области IT. Соответствующее поручение премьера опубликовано на официальном портале правительства. «Вечерняя Москва» узнала, кто еще может быть освобожден от призыва в Вооруженные силы РФ в 2022 году и какие случаи не будут восприниматься как уклонение от прохождения военной службы.

Айтишники и радиотехники

Итак, согласно поручению Мишустина, право на отсрочку могут получить граждане до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее 12 месяцев. Рассчитывать на отсрочку от службы в армии вправе также специалисты с более коротким трудовым стажем, но окончившие вуз не менее года назад.

Список работников, которые соответствуют указанным критериям, владельцы IT-компаний должны направить в Минцифры до 1 мая. Профильное ведомство направит его в Минобороны. Затем этих IT-специалистов уберут из списков для военкоматов.

Отсрочка может быть также применена по отношению к студентам, которые получают знания в области прикладной информатики, радиотехники, электроники, авиастроения, кораблестроения и других подобных направлений.

Студенты и сотрудники ведомств

Не призывают в ВС РФ сотрудников ФСБ, МЧС и МВД в период их службы в этих структурах. Призывник, обладающий ученой степенью, тоже освобождается от прохождения военной службы.

Также отсрочку от армии могут получить студенты бакалавриата и специалитета, у которых нет оконченного высшего образования. Магистры, поступившие в университет после бакалавриата, тоже не пойдут служить, как и аспиранты, ординаторы, адъюнкты и ассистенты-стажеры.

Отсрочка предоставляется лишь тем гражданам, которые обучаются на очной форме с государственной аккредитацией. Чтобы подтвердить право на отсрочку в военкомате, понадобится справка из учебного заведения, подтверждающая обучение.

От военной службы также могут быть освобождены юноши, имеющие непогашенную судимость (степень преступления при этом не имеет значения). В этот список попадают также те граждане, которые отбывают условное наказание.

Освобождение по болезни

Отсрочку от военной службы также вправе получить граждане, у которых имеются проблемы со здоровьем. Так, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» призывнику, имеющему какое-либо заболевание, после получения повестки нужно явиться в военкомат и пройти медицинское обследование, в результате которого комиссия установит категорию годности. Всего есть пять таких категорий.

А — данная категория означает, что призывник годен к военной службе без ограничений по роду войск; Б — годен к службе, но с незначительными ограничениями; В — освобожден от призыва в мирное время и зачислен в запас; категория Г предоставляет временную отсрочку гражданину по состоянию здоровья; Д — призывник не годен к прохождению службы в армии.

В постановлении правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» указано, что от службы в армии освобождаются люди с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, инвалидностью, тяжелыми сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, врожденным сифилисом и злокачественными новообразованиями.

Медицинскую комиссию гражданин обязан пройти, даже если у него уже обнаружено заболевание, дающее право на отсрочку или на освобождение от службы. После того как он будет обследован, ему выдадут военный билет.