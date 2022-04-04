Спой, птичка, не стыдись: рекрутер Илья Варакин о том, как работодатели проверяют нас на стрессоустойчивость

Илья Варакин уверен, что главное для соискателя — трезвый взгляд на вещи. Этот навык пригодится на любых позициях — от юриста до заместителя директора по финансам / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Рынок труда сейчас штормит. Иностранные компании сокращают штат, а в госслужбе и НКО количество вакансий растет. Соответственно, в ближайшее время многим из нас предстоят собеседования на новые места работы. Чтобы отобрать лучших сотрудников, специалисты по подбору персонала порой применяют техники, способные озадачить даже профессионалов с большим опытом. Мы выяснили, как отвечать на неожиданные вопросы рекрутера.

Вопросы кадровиков на собеседованиях порой способны поставить в тупик даже тех, кто в студенчестве играл в КВН и умеет выкручиваться из неожиданных ситуаций. В сети можно найти много историй о том, как рекрутеры предлагают людям найти разницу между пингвином и белым медведем, спеть или отжаться. Мы выяснили у эксперта по подбору и хантингу персонала Ильи Варакина, для чего эйчары превращают собеседования в шоу по поиску талантов, и попросили его прокомментировать неожиданные вопросы рекрутеров, которыми люди делятся в профильных группах.

За какую сумму вы готовы сдать конкурентам клиентскую базу своей компании?

Комментарий:

Сразу хочу предупредить, что эйчары никогда не оценивают одного человека так же, как другого: для них важна позиция, на которую этот человек претендует. Допустим, если я ищу продавца, то я его буду оценивать по одним моральным качествам, а если я ищу бухгалтера — то по другим. На позицию продавца мне нужен хищник, который будет готов продать хоть мать родную. Поэтому, если он скажет: «Я буду готов продать базу, но за 10 своих гонораров», то я это учту.

Для компании, которая агрессивно заходит на рынок, это будет плюсом, такой человек нужен. И мне, как руководителю, будет понятно, что если я его кормлю на определенную сумму, то он безопасен, а если я не кормлю, то он опасен. И это нормально. Поэтому продавцу на этот вопрос достаточно честного ответа. Конечно, он может что-то сказать о моральных качествах, но в торговых компаниях ему не поверят.

А если я общаюсь с бухгалтером или финансистом, и он отвечает так же, то это жирный минус. На этот вопрос финансист должен ответить что-то вроде: «Такие сделки противоречат моим моральным качествам. Я проявляю максимальную преданность человеку, который платит мне зарплату, и ни в коем случае не предам его».

Фото: Pexels

В конце собеседования на должность помощника по финансам в меня кинули теннисный мячик. Это была проверка, как я отреагирую. Я мячик поймала, но от шока долго не могла отойти.

Комментарий:

Это называется стресс-интервью. Такая техника проведения собеседований была популярна десять лет назад. Ее привезли западные консультанты, которые уверяли, что на собеседовании человек пытается давать социально желаемые ответы. Он улыбается, всячески демонстрирует, какой он приятный и хороший. А для того чтобы добраться до его сути — надо его вывести из состояния равновесия.

Такие вещи применимы в разведке, для полицейских допросов или когда на кону жизнь или смерть. Но в нашей российской ментальности кидаться в кого-то — это верх грубости. Руководители, продолжающие использовать технику стресс-интервью, — либо неуравновешенные, либо очень косно понимают свои управленческие компетенции: одну книжку почитали и больше не хотят ничего читать. К счастью для сотрудника, он сразу видит, кто перед ним. И он может принять решение — работать с таким человеком или нет. Кто-то за большие деньги готов терпеть, если в него кидаются, кто-то принципиально не готов, потому что понимает, что никакие деньги не окупят нервов. Кандидат должен отдавать себе отчет, что если сейчас работодатель это проявляет, то в будущем он с этим еще много раз столкнется, поэтому лучше сразу дать себе ответ на вопрос, устраивает ли это (и за какую зарплату) или нет.

На собеседовании на позицию менеджера по продажам мне задали вопрос: «Сколько фонарей на МКАД?». При этом сразу предупредили, что в интернете смотреть нельзя…

Комментарий:

Такие вопросы применяются, когда эйчару нужно понять психотип человека. Например, человек с аналитическим складом ума сразу прикинет, что длина МКАД около 100 километров. Фонари ставятся примерно через каждые 200 метров. Значит, нужно разделить 100 км на 200 м, а потом умножить на два — стороны-то у МКАД две…Эмоциональный человек сначала потеряется, потому что это область, которую он точно не знает, но потом скреативит какой-нибудь ответ в стиле: «Допустимо ли сделать звонок другу? Через час я точно скажу». Этим кандидат еще и продемонстрирует, что он достиженец. Если сейчас не знает, то через час выкрутится наверняка. Вообще на этот вопрос, скорее всего, не ответят даже технические службы, обслуживающие МКАД. Тут важен сам процесс поиска ответа. Так эйчары понимают, какой психотип перед ними сидит.

Фото: Pexels

Почему мы не должны брать вас на работу?

Комментарий:

Другими словами, это довольно популярный вопрос о недостатках. На собеседовании мы привыкли говорить о себе хорошо, но о недостатках рассказывать мало кто готов. Поэтому к таким вопросам нужно готовиться заранее. Надо выписать свои недостатки, при этом сделать это максимально честно. А потом подумать, как их можно правильно преподнести.

Возьмем, к примеру, непунктуальность. Тут можно сказать следующее: «Да, я многое не делаю в срок, но зато делаю это очень тщательно, и результат — на сто процентов! Кроме того, чтобы моя непунктуальность не повредила коллегам и клиентам, я заранее закладываю на работу дополнительное время». Или бухгалтер говорит: «Я плохой коммуникатор, мне тяжело общаться с начальством. Зато это помогает мне быть сосредоточенным на деле. Качество моей работы всегда высокое — я не отвлекаюсь на пустую болтовню».

Или: «Я часто задерживаюсь на работе, но это потому, что я очень люблю свой труд и отдаю ему максимум времени». Как и: «Я рано ухожу с работы, потому что очень собран, пунктуален и умею все делать заранее». И вот так каждый из своих недостатков можно подать в позитивном ключе. Это показывает, что кандидат не просто трезво себя оценивает, но и умеет справляться с негативными последствиями своих недостатков. Любой минус можно превратить в плюс. В плюс нельзя превратить только ноль.

Я устраивался в кофейню бариста. И на собеседовании меня спросили, как я отношусь к книге «Атлант расправил плечи». Я честно ответил, что мне она не нравится, и объяснил почему. В кофейню меня не взяли…

Комментарий:

Обычно, когда задают такой вопрос, подразумевается, что в компании есть некая идеология.

Дело в том, что в большинстве российских компаний идеология не сформулирована. Нет понятий, что хорошо, а что категорически плохо. Понятно, что нельзя обманывать и грабить, но это — общечеловеческая мораль. А идеология при этом существует на понятийном уровне. То есть, обсуждая поступок сотрудника, топы — коммерческий директор и гендиректор — выясняют, нормально он поступил или нет. Если приходят к выводу, что нет, — сотрудника увольняют. Это несформулированная идеология. А во многих старых западных компаниях, «Старбакс», «Мишлен» и «Штраус», она сформулирована. Эти формулировки со временем превращаются в миссию компании, в политику отношения к сотрудникам. И в таких компаниях эти ценности прописаны.

Так вот, в компании, куда человек устраивался на позицию бариста, идеологию решили почерпнуть из романа «Атлант расправил плечи». Задача кандидата в этом случае, во-первых, дать понять, что он не обязан знать эту книгу. Он же устраивается не на позицию литературного критика. А если он ее читал, то можно заметить, что книгу никогда нельзя оценивать однобоко. В ней есть как минимум несколько точек зрения. Проще всего сказать так: «Да, я читал эту книгу. С чем-то согласен, с чем-то нет. Четко сформулировать свое отношение к ней пока не готов, потому что там много действующих лиц, на кого-то хочется быть похожим, на кого-то нет».

Что касается самого романа, то в его основе лежит довольно примитивная идеология о социальной ответственности. Книга писалась давно, тогда это было популярно, но в сегодняшнем мире эта идея не работает. Если предприниматель опирается на эту книгу, это говорит о том, что у нет нет релевантного жизненного опыта.

А вообще, вопрос о книгах — это сигнал, что в компании есть некая идеология. А значит, какие-то мнения сотрудников будут в фаворе, а какие-то — принижаться. И соответственно, кандидату нужно определиться, будет ли ему комфортно работать в идеологизированной компании.

Фото: Pixabay

Меня спросили, могу ли я гарантировать, что не забеременею три года. При этом мой утвердительный ответ не устроил работодателя, он попросил подписать обязательство. Это нормально?

Комментарий:

Тут все просто. Если работодатель говорит, что для него эта позиция очень важна и он хочет, чтобы сотрудник три года отпахал на компанию, поэтому будет в него вкладываться, — это хороший, честный работодатель. Мы же на рынке находимся. А на рынке я покупаю рабочую силу за деньги. Тонкий момент тут только в том, что Трудовой кодекс не слишком поощряет такие вещи. Поэтому в ответ на это предложение уместно уточнить: «Если вы просите меня дать больше гарантий, чем положено по ТК, то вы как-то компенсируете это? Если вы просите меня отказаться от своих социальных ожиданий ради одной зарплаты, то нам с вами не по пути. А если вы хотите предложить мне нечто большее, например, дополнительное обучение, сертификаты, то я согласна».

То есть такие вещи можно подписывать только в обмен на инвестиции. Тут надо исходить не из позиции «нормально — ненормально», а из позиции рынка. А на рынке всегда торг.

На этапе рассмотрения резюме мне заявили, что позиция персонального ассистента менеджера подразумевает полное доверие, поэтому, чтобы обозначить серьезность моих намерений, я должна выслать им свои фото «ню». Что делать?

Комментарий:

На кадровом рынке есть отдельная ниша: «Подбор персональных ассистентов с отношениями».

Если забить в поиске «Яндекса» вакансию «секретарь с отношениями», то можно найти целые агентства, которые занимаются только такими позициями. Они ищут девчонок, которые будут и ассистентами, и любовницами. Зарплата на таких позициях в два-три раза выше, чем на стандартной должности ассистента. Поэтому, когда кандидатка получает подобное письмо, она должна уточнить — это позиция «с отношениями» или нет. Если это именно такая должность, то нужно определиться, готова ли она на это или нет. А если работодатель ответит, что это не такая позиция, то следует поинтересоваться, для чего ему такие фотографии на этапе рассмотрения резюме. Манипуляция личными фотографиями человека — подсудное дело.

Вообще первым делом на этой позиции смотрят на трезвость кандидата. Задача эйчара найти не глупую карьеристку, готовую на все, а адекватного человека, отдающего себе отчет в том, куда он идет.

МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ

Неужели эти изощренные вопросы действительно помогают отыскать лучшего кандидата на должность? Задаю рекрутеру вопрос, которым наверняка терзался каждый потенциальный соискатель.

Илья, разве резюме и тестового задания недостаточно для того, чтобы оценить навыки и опыт специалиста?

Как бы правдиво ни было написано резюме и как бы хорошо ни вел себя сотрудник в ходе собеседования — это все равно кот в мешке. Я 17 лет этим занимаюсь и никогда не могу точно сказать, подойдет выбранный кандидат на должность или нет. Такие вопросы — это наша попытка снизить риски. Поэтому любые вопросы оправданны, если они не приводят человека в неадекватное состояние и не влекут за собой отрицательные отзывы о компании, которые потом будут висеть в сети. Однако работодателям я советую все же не сосредоточиваться исключительно на ответах соискателей, а отталкиваться от двух вещей. Первое: если человек вам непонятен — лучше не берите. Незнакомый психотип — риск для компании. Вы не знаете, как он себя поведет. Второе. Если все нравится, а позиция очень ответственная, то предложите кандидату тестовую оплачиваемую неделю или стажировку. Лучше дать человеку возможность показать себя в деле, чем задавать сложные вопросы, делать далеко идущие выводы и так никого и не найти.