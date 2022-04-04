Фильм о спасении львенка показали на московском фестивале

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Документальный фильм о спасении льва «Царь зверей. Возвращение Симбы» показали на фестивале «Первозданная Россия». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с участниками истории.

Грязно-коричневый зверь с язвами, проплешинами на шерсти и сломанными лапками, лежащий на каменном полу, больше похож на исхудавшую бездомную дворняжку, а вовсе не на царя зверей. На кадрах — семимесячный, еще безымянный львенок. Пляжный сезон он отработал в Краснодарском крае в качестве фотомодели. Лето прошло, и львенка, словно списанную игрушку, хозяин увез на свою родину — в Дагестан и скинул умирать в подвал.

Животное случайно нашли местные активисты. К спасению присоединились зоозащитница Юлия Агаева и ветеринарный врач Карен Даллакян из Челябинска. В самом начале пандемии они вылетели в Дагестан, столкнулись с антиковидными ограничениями, но все равно забрали оттуда измученного зверя.

— От животного уже шел трупный запах, — вспоминает Карен Даллакян. — Мы шли на большие риски. Но в первый же вечер, когда я поставил льву укол, искупал его, он попил молочка и заснул, я понял, что все будет хорошо.

Карен Даллакян решил временно оставить льва в Челябинске, в вольере своего питомника. Туда же из Москвы прилетела и Юлия. Девушка хотела помочь только финансово, но затем буквально влюбилась во льва и решила участвовать в его спасении.

— К животному привязалась настолько, что дала ему имя — Симба, — рассказывает Юлия Агаева.

Девушка выяснила, что родина львенка — Танзания, откуда в Россию и вывезли его бабушку. Поэтому Юлия загорелась идеей вернуть льва в Африку. Так начался длительный бюрократический процесс. На вопросы транспортировки, спонсорской помощи ушло больше года. В дикой природе Симба не выжил бы, потому что родился в неволе, среди людей. Поэтому ему нашли подходящий заповедник в Танзании. Юлия отправилась его туда провожать.

— Я была всегда рядом. Видела, как он растет, — говорит Юлия. — Эмоционально было очень тяжело расставаться.

И вот на экране — яркий, пушистый, красивый Симба делает первые уверенные шаги по земле Танзании. Издает протяжный рык — мол, царь зверей теперь дома. В соседних загонах нервно оглядывается стайка зебр. Чуть медленнее начинает жевать траву огромная африканская черепаха. Соседей на 144 гектарах заповедной земли у Симбы теперь много, но с ними хищник не пересечется.

— Эта история — прецедент спасения дикого животного и его возвращения в родную стихию. И об этом должны узнать во всем мире, — рассказывает автор документального фильма «Царь зверей. Возвращение Симбы» Александра Боровикова.

По задумке создателей фильма, история обратит внимание на проблему фотоживодеров, которых можно встретить в курортных городах. Ленту зрители увидят в мае.

Виновного в мучениях Симбы, по данным дагестанской прокуратуры, посадили на шесть месяцев.