Школьники постигают основы финансовой грамотности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева на открытии форума образовательной программы MOS.МШУ / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

4 апреля в столице завершился двухдневный форум образовательной программы MOS. МШУ для студентов школ и техникумов. «Вечерняя Москва» побывала на этом мероприятии.

MOS.МШУ — это новый образовательный проект, который помогает подросткам вместе с экспертами из предпринимательской сферы разработать свою бизнес-идею и представить ее городу.

В торжественном открытии этого форума приняли участие замруководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

— Это очень важный для нас проект. Мы верим, что благодаря такой полезной практике, как общение с ведущими и самое главное — действующими экспертами, у нас получится вырастить поколение бизнесменов, которое будет развивать экономику нашего города и нашей страны, — отметил Антон Молев в своей вступительной речи.

В самом форуме-преакселераторе приняли участие свыше тысячи школьников и студентов столичных техникумов. На протяжении двух дней они разрабатывали свои бизнесидеи, совершенствовали их вместе с менторами. В свою очередь приглашенные эксперты рассказали участникам, как правильно продумывать свою бизнес-стратегию, что нужно для предварительного тестирования успеха своего дела, как вести коммуникацию с бизнес-партнерами.

По словам московский школьницы Ксении Канатниковой, сейчас очень важно создавать в городе все условия для того, чтобы подростки могли не бояться открывать свое дело.

— Для многих слово «бизнес» звучит очень серьезно и связано со многими рисками. Однако здесь эксперты дают столько полезной информации, что этот процесс кажется уже не таким сложным, а, наоборот, интересным, — говорит школьница.

В апреле работа проекта продолжится. Его участников ждут встречи с менторами, форсайт-сессии и многое другое. Работа будет вестись по четырем направлениям: социальное предпринимательство, экология и цели устойчивого развития, технологическое предпринимательство и ИT.