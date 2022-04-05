Рожденный защищать Родину: Александр Афтаев героично выполнял свой гражданский долг

Старший лейтенант Вооруженных сил России Александр Афтаев не сомневался в своем призвании / Фото: Из личного архива Александра Афтаева

Старший лейтенант Вооруженных сил России Александр Афтаев погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Уроженец города Заречного Пензенской области пал в бою 10 марта в ДНР. Корреспондент «Вечерки» связался с родителями офицера, которые поделились теплыми воспоминаниями о сыне.

С 1994 по 2002 год Александр Афтаев учился в школе № 226 города Заречного. С начальных классов физическая культура стала его любимым предметом. Совмещая учебу и спорт, он показывал высокие результаты в лыжной подготовке и даже стал членом школьной команды на городской легкоатлетической эстафете.

— Своего сына я воспитывала на советских военных фильмах. С раннего детства он смотрел «А зори здесь тихие...», «Помни имя свое», «Балладу о солдате»… Наверное, поэтому он вырос патриотом и начал интересоваться военной службой, — вспоминает мама Александра Антонина Афтаева. — А может быть, он взял пример со своего отца, Виктора, который связал свою жизнь с военной службой.

Директор школы № 226 Светлана Кутузова рассказала, что после девятого класса Александр поступил в профильный военный класс школы № 218 (расформирована. — «ВМ»).

— Вместе с Сашей мы выиграли многие соревнования внутри города по военным дисциплинам, — рассказал учитель ОБЖ и физической культуры Игорь Филиппов. — Он всегда был способным учеником и точно знал, чего хотел от жизни.

После школы Александр поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты.

— Перед поступлением я спрашивала сына: «Ты точно уверен, что хочешь стать военным?» А он отвечал, что стремился к этому с самого детства, изменять своим принципам не будет, — говорит мама Александра. — Еще мне рассказывали, что в военных вузах очень сложно учиться. Говорили, заметят, например, на паласе соринку и прикажут: «Убрать!» Если уберешь, то ты военный, а если нет... Я сильно переживала. Но если бы мой сын не стал офицером, то не простил бы себе.

Александр продолжил службу в воинской части города Буйнакска Республики Дагестан. Был командиром роты радиационной, химической и биологической защиты.

— Про участие в спецоперации Саша рассказал мне 24 февраля, в этот же день он уехал из дома в Дагестан. До сих пор помню, как не могла найти себе место после этой новости. Говорила ему: «Саша, может, ты не поедешь?» А он мне: «Мам, ну что ты переживаешь? Три-четыре дня, и я приеду». Но все же я беспокоилась. Не волновалась так даже тогда, когда его отправляли в Сирию, — говорит Антонина.

Старший лейтенант Вооруженных сил России Александр Афтаев погиб в селе Евгеновка Великоновоселовского района Донецкой области.

— Как погиб мой сын, точно не знаю. Сообщили, что не было свидетелей, которые могли бы об этом рассказать, — говорит уже тихим голосом его мама. — Сейчас, когда его не стало, думаю, может быть, зря я его таким патриотом воспитала. Но он, наверное, себе не простил бы, если бы не стал военным.

С офицером Александром Афтаевым простились 23 марта в городе Заречном.