Рожденный защищать Родину: Александр Афтаев героично выполнял свой гражданский долг
Старший лейтенант Вооруженных сил России Александр Афтаев погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Уроженец города Заречного Пензенской области пал в бою 10 марта в ДНР. Корреспондент «Вечерки» связался с родителями офицера, которые поделились теплыми воспоминаниями о сыне.
С 1994 по 2002 год Александр Афтаев учился в школе № 226 города Заречного. С начальных классов физическая культура стала его любимым предметом. Совмещая учебу и спорт, он показывал высокие результаты в лыжной подготовке и даже стал членом школьной команды на городской легкоатлетической эстафете.
— Своего сына я воспитывала на советских военных фильмах. С раннего детства он смотрел «А зори здесь тихие...», «Помни имя свое», «Балладу о солдате»… Наверное, поэтому он вырос патриотом и начал интересоваться военной службой, — вспоминает мама Александра Антонина Афтаева. — А может быть, он взял пример со своего отца, Виктора, который связал свою жизнь с военной службой.
Директор школы № 226 Светлана Кутузова рассказала, что после девятого класса Александр поступил в профильный военный класс школы № 218 (расформирована. — «ВМ»).
— Вместе с Сашей мы выиграли многие соревнования внутри города по военным дисциплинам, — рассказал учитель ОБЖ и физической культуры Игорь Филиппов. — Он всегда был способным учеником и точно знал, чего хотел от жизни.
После школы Александр поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты.
— Перед поступлением я спрашивала сына: «Ты точно уверен, что хочешь стать военным?» А он отвечал, что стремился к этому с самого детства, изменять своим принципам не будет, — говорит мама Александра. — Еще мне рассказывали, что в военных вузах очень сложно учиться. Говорили, заметят, например, на паласе соринку и прикажут: «Убрать!» Если уберешь, то ты военный, а если нет... Я сильно переживала. Но если бы мой сын не стал офицером, то не простил бы себе.
Александр продолжил службу в воинской части города Буйнакска Республики Дагестан. Был командиром роты радиационной, химической и биологической защиты.
— Про участие в спецоперации Саша рассказал мне 24 февраля, в этот же день он уехал из дома в Дагестан. До сих пор помню, как не могла найти себе место после этой новости. Говорила ему: «Саша, может, ты не поедешь?» А он мне: «Мам, ну что ты переживаешь? Три-четыре дня, и я приеду». Но все же я беспокоилась. Не волновалась так даже тогда, когда его отправляли в Сирию, — говорит Антонина.
Старший лейтенант Вооруженных сил России Александр Афтаев погиб в селе Евгеновка Великоновоселовского района Донецкой области.
— Как погиб мой сын, точно не знаю. Сообщили, что не было свидетелей, которые могли бы об этом рассказать, — говорит уже тихим голосом его мама. — Сейчас, когда его не стало, думаю, может быть, зря я его таким патриотом воспитала. Но он, наверное, себе не простил бы, если бы не стал военным.
С офицером Александром Афтаевым простились 23 марта в городе Заречном.