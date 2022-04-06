«Мать — русская, папа — юрист»: самые яркие высказывания Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

В среду, 6 апреля, из жизни ушел Владимир Жириновский. Бессменный лидер ЛДПР обогатил политическую культуру современной России крылатыми высказываниями, которые надолго останутся в памяти людей. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие из них.

— Грядет час, когда всю нечисть доставят на Ярославский вокзал, места для нее в последнем вагоне на север готовы. И правоохранительные органы уже подбирают пассажиров из числа высокопоставленных коррупционеров.

— У меня мать — русская, папа — юрист.

— Партий много, все оппозиционные, пропрaвительственных нету, все критикуют правительство, президента, страну, так сказать, а где позитив? А позитива нет, позитив — только у ЛДПР.

— Диктатура — это запор. Демократия — понос. Выбирайте, что вам больше нравится.

— И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу.

— Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило.

— Чтение хорошей литературы повышает умение грамотно излагать мысли на родном языке. А то сейчас огромное количество англицизмов, других заимствований появилось: говорят «перформанс» вместо «представления» или «сет» вместо «набор» — это просто засорение языка, а не развитие. А чтобы знать русский язык во всей его красоте и многообразии, сочности, если хотите, нужно как можно больше читать.

— Я незлопамятный и очень добрый человек, я могу уже через полчаса с вами со всеми обниматься и целоваться взасос, как Брежнев, чтобы задохнулись в моих объятиях.

— Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.

— Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны... Я такой, какой я есть.

Так Владимир Жириновский ответил на вопрос «Что вы сделаете, когда откажетесь перед Богом?»:

— Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям.

1/20 У себя на даче, 1984 год / Фото: РИА Новости 2/20 На митинге во время своей предвыборной поездки, 1994 год / Фото: РИА Новости 3/20 Среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы / Фото: РИА Новости 4/20 Владимир Жириновский и его супруга Галина после венчания в день 25-летия совместной жизни, 1996 год / Фото: РИА Новости 5/20 Фото: РИА Новости 6/20 1996 год / Фото: РИА Новости 7/20 На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости 8/20 2003 год / Фото: РИА Новости 9/20 Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости 10/20 Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости 11/20 2010 год / Фото: РИА Новости 12/20 1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС 13/20 Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС 14/20 1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС 15/20 Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин 16/20 Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев 17/20 Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов 18/20 Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин 19/20 Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин 20/20 1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «ВМ».