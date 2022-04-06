«Мать — русская, папа — юрист»: самые яркие высказывания Владимира Жириновского
В среду, 6 апреля, из жизни ушел Владимир Жириновский. Бессменный лидер ЛДПР обогатил политическую культуру современной России крылатыми высказываниями, которые надолго останутся в памяти людей. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие из них.
— Грядет час, когда всю нечисть доставят на Ярославский вокзал, места для нее в последнем вагоне на север готовы. И правоохранительные органы уже подбирают пассажиров из числа высокопоставленных коррупционеров.
— У меня мать — русская, папа — юрист.
— Партий много, все оппозиционные, пропрaвительственных нету, все критикуют правительство, президента, страну, так сказать, а где позитив? А позитива нет, позитив — только у ЛДПР.
— Диктатура — это запор. Демократия — понос. Выбирайте, что вам больше нравится.
— И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу.
— Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило.
— Чтение хорошей литературы повышает умение грамотно излагать мысли на родном языке. А то сейчас огромное количество англицизмов, других заимствований появилось: говорят «перформанс» вместо «представления» или «сет» вместо «набор» — это просто засорение языка, а не развитие. А чтобы знать русский язык во всей его красоте и многообразии, сочности, если хотите, нужно как можно больше читать.
— Я незлопамятный и очень добрый человек, я могу уже через полчаса с вами со всеми обниматься и целоваться взасос, как Брежнев, чтобы задохнулись в моих объятиях.
— Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
— Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны... Я такой, какой я есть.
Так Владимир Жириновский ответил на вопрос «Что вы сделаете, когда откажетесь перед Богом?»:
— Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям.
Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.
О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «ВМ».