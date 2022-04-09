Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами: эксперт рассказал, куда и как полетят наши туристы

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Россия возобновляет регулярное и чартерное авиасообщение с 52 странами 9 апреля в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Однако это решение несильно изменит ситуацию для российских туристов, так как они по-прежнему выбирают доступные средиземноморские курорты, а туроператоры не предлагают пакеты в дальние страны из-за отсутствия спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник.

По его словам, спрос на заграничный отдых по-прежнему есть, даже несмотря на почти 30-процентное подорожание турпакетов. В основном россияне выбирают для поездок три страны.

— Традиционно в весенний период самые популярные направления — ОАЭ, Египет и Турция, — отмечает эксперт. — Последняя страна пользуется особенно высоким спросом в майские праздники. Кроме того, с поездками в Турцию сейчас все более-менее стабильно: открываются чартерные программы, а также есть регулярные перелеты.

Полететь на отдых в дальние страны за адекватные деньги в настоящее время почти невозможно. Во многом это связано с тем, что российские авиакомпании не рискуют летать за границу*. Для зарубежных полетов наша страна сформировала пул из 193 самолетов. Большинство из них — 148 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ), — являются ближнемагистральными, то есть попросту непригодны для дальних полетов.

— Все полетные программы будут сформированы на SSJ, иностранных авиакомпаниях либо полуиностранных, в которых есть и российские и иностранные инвесторы. Однако пока нет стопроцентного понимания, какие российские компании смогут летать и обеспечивать чартерную перевозку, — отмечает Мельник.

Кроме того, важно помнить, что во многих странах до сих пор сохраняются коронавирусные ограничения. Но даже без их учета российские туроператоры не предлагают своим клиентам путешествия в дальние страны (например, Таиланд и Вьетнам — прим. «ВМ»): из-за низкого спроса никто не рискует формировать в них чартерные программы.

Собеседник «ВМ» советует россиянам ориентироваться на отдых внутри страны, так как он в нынешних условиях самый безопасный:

— Сейчас безопаснее всего летать по России. Есть отличные предложения на российские курорты — Краснодарский край, Алтай, Байкал, Сахалин. Отдых в России исключает все потенциальные конфликты, которые могут возникнуть за границей. В том же самом Египте или Турции есть определенные опасности для туристов из нашей страны: могут быть провокации и различные конфликты с путешественниками из недружественных стран. По этой причине мы стараемся лоббировать российские курорты.

В случае если вы все же хотите поехать за границу — торопиться с покупкой билетов не стоит. Цены на перелеты в ближайшее время могут упасть, так как ценообразование во многом зависит от курса рубля, а он в последнее время укрепляется.

Крупнейшие российские авиакомпании временно ограничили полеты за границу из-за санкций США и Евросоюза в отношении РФ. О сложившейся ситуации и о том, как Россия может из нее выйти, — в материале «ВМ».

*Актуальный список зарубежных рейсов отечественных перевозчиков можно найти здесь.