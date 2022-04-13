Наши бойцы выполнили задачи наперекор вражеским обстрелам

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых проявлениях героизма среди наших бойцов и командиров, выполняющих спецоперацию по денацификации Украины.

Боевой инженер

Полковник Роман Брикульский командует инженерной бригадой. В ходе продвижения наших войск его бригаде поручили оборудовать понтонную переправу через реку. От того, насколько быстро это будет сделано, зависел успех наступления наших войск на этом участке. Роман лично возглавил группу инженерной разведки, обследовал берег и выбрал подходящее для переправы место.

Затем инженеры приступили к устройству моста, но украинские националисты попытались этому помешать — они открыли огонь из минометов и зенитных автоматических пушек. Брикульский под обстрелом лично руководил постановкой дымовой завесы и наведением моста. В результате переправа построена, инженеры обошлись без потерь. А прошедшие по переправе российские войска разгромили противника на другом берегу.

Подвиг водителя

Старший сержант Владимир Ватрусенко в составе десантного подразделения принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов, захваченных националистами. Владимир служит водителем взвода снабжения.

Когда грузовики с боеприпасами для наших войск попали под обстрел, Ватрусенко, рискуя своей жизнью, сумел отогнать машину со снарядами в безопасное место. Вернувшись на стоянку, он нашел нескольких товарищей ранеными. Старший сержант и сам получил ранение, но сумел оказать помощь другим бойцам и эвакуировать их всех в укрытие. А спасенные Владимиром боезапасы позволили десантникам успешно завершить бой за населенный пункт.

Один за всех

Ефрейтор Михаил Крылов на боевой машине десанта (БМД) сопровождал колонну наших войск, когда заметил подразделение украинских националистов. Враг готовил нападение, и единственным шансом спасти колонну была немедленная атака. Михаил Крылов огнем пушек и пулемета БМД «прижал» врага к земле и дал время своей колонне развернуться в боевой порядок. Во время боя Михаил Крылов был ранен, но продолжал вести бой до прибытия товарищей. В итоге десантная часть благодаря действиям Михаила сумела успешно атаковать противника и разгромить его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Басурин, официальный представитель народной милиции ДНР:

— Войска ДНР за сутки уничтожили 85 украинских националистов, один танк, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», два бронированных и три грузовых транспортных средства. Захвачены две БМП, одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре миномета и три грузовых транспортных средства.