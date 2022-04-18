Отважному добровольцу подарили огнетушитель

Руководитель пресс-службы столичного ГУ МЧС по ЮАО Мария Шаверина по поручению начальства вручает подарок Вячеславу Кобзеву. Он помог соседке потушить пожар / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Начальник управления МЧС Южного округа столицы Дмитрий Мельников поручил наградить москвича Вячеслава Кобзева, спасшего от огня имущество соседей во время пожара.

Пожар в доме № 114, корпус 1, по Варшавскому шоссе возник ранним утром 6 апреля.

— Примерно в 8 часов утра ко мне постучалась взволнованная соседка: «Поднимайся, Слава, пожар у нас!» — рассказывает Вячеслав Кобзев. — Из дверей ее квартиры уже вовсю валил густой дым, вот она и побежала по подъезду — поднимать соседей, чтобы они эвакуировались.

Позже выяснилось, что кто-то из друзей соседки оставил у нее электрический скутер-уницикл, чтобы зарядить аккумуляторы. Техника была старая, несколько раз ремонтированная, перегрелась — и случилась беда.

— Соседка вызвала пожарных, а я понял, что нельзя медлить. Пусть машина и приедет быстро, но здесь каждая минута на счету. Дым-то ядовит, вдруг люди отравятся! — говорит Вячеслав. — Я налил у себя в ванной ведро воды, побежал в задымленную квартиру... Боже, сколько было дыма! Вылил одно ведро. Мало! А в горле уже першит, глаза слезятся... По счастью, вспомнил, что дома лежит несколько спасательных капюшонов. Я их когда-то купил, услышав рекламу МЧС. Эти капюшоны помогают защитить дыхание от газа и продуктов горения. В них можно спуститься через задымленную лестничную площадку, — рассказывает Вячеслав.

Парень сбегал за капюшоном, вернулся к соседям. Пришлось вылить на коптящее моноколесо еще четыре ведра, пока оно не перестало отравлять воздух.

А тут как раз подоспели пожарные и окончательно ликвидировали угрозу.

— Мы приготовили для Вячеслава подарок — компактный огнетушитель, — говорит начальник Управления МЧС Южного округа Дмитрий Мельников. — Будь у него такой — не пришлось бы бегать в дыму с ведрами. Владейте, изучите инструкцию — и пусть он вам никогда в жизни не пригодится! Вячеславу вручили почетную грамоту «За смелость, решительность, отвагу и самоотверженность на пожаре».