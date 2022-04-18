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Навигатор поступления: старшеклассники узнали о тонкостях поступления в лучшие вузы страны

Рената Лебедева

Общество
Навигатор поступления: старшеклассники узнали о тонкостях поступления в лучшие вузы страны
Москвички Полина Быкова (слева) и Виктория Гречихина на образовательной выставке «Навигатор поступления». Школьницы пришли на выставку, чтобы узнать, как поступить в вуз мечты и определиться с будущей профессией / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

17 апреля в Москве завершилась ежегодная образовательная выставка «Навигатор поступления», в которой приняли участие более сорока ведущих вузов и колледжей страны.

«Навигатор поступления» — это большая ярмарка образовательных учреждений, на которой будущие абитуриенты могут получить всю необходимую информацию о поступлении. Мероприятие проводится в Москве с 2013 года, и за это время образовательную выставку посетили свыше полумиллиона человек. Помимо общения с представителями вузов и колледжей, школьники могут посетить различные мастер-классы, лекции, пройти тест на профориентацию.

— Уникальность выставки заключается в комплексном подходе к информации о поступлении. Мы не просто размещаем стенды с вузами, но и приглашаем большое количество экспертов по разным направлениям, проводим лекции. Наши посетители также могут проверить свои текущие знания по школьным предметам и узнать свой уровень подготовки, — говорит директор по связям с образовательным сообществом выставки «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

Например, посетители выставки узнали, как в этом году пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по основным предметам — математике и русскому языку, а также получили несколько советов о том, как решить самые сложные номера и не попасть в ловушку.

— Я считаю, что это очень полезно для детей, так как многие боятся предстоящих экзаменов. Здесь же лекторы все четко и понятно объяснили, рассказали обо всех тонкостях экзаменов. Мне кажется, об этом даже не все репетиторы знают, а мы, кто посетил это мероприятие, теперь во всеоружии, — рассказала мама одной из будущих абитуриенток Елена Климентовская.

Для москвички Виктории Гречихиной эта образовательная выставка стала отличной возможностью определиться не только с учебным заведением, но и с будущей профессией. Она заполнили анкету теста на профориентацию и теперь ждет результат.

— Тест был интересный, вопросы помогли понять, что у меня получается лучше всего, — рассказывает Виктория.

А ее подруга Полина Быкова пришла на эту выставку ради лекций ведущих преподавателей вузов. По ее словам, она планирует сдавать ЕГЭ по русскому и английскому языкам и литературе, чтобы затем подать документы в гуманитарный вуз.

На стендах вузов и колледжей ребята могли получить из первых уст информацию о количестве проходных баллов в вуз, направлениях подготовки и так далее. Кроме того, у них была возможность пообщаться со специалистами и выяснить, какие карьерные перспективы их ждут после окончания учебного заведения. Ведь многие колледжи и вузы сотрудничают с компаниями, которые всегда готовы трудоустроить их выпускников или предоставить возможность пройти стажировку для обучения студентов практическим навыкам выбранной профессии.

По словам представителя одного из ведущих вузов Москвы и страны Анны Камаловой, сейчас при выборе вуза абитуриенты ориентируются еще и на трудоустройство.

— Выпускники могут сразу найти работу после окончания вуза благодаря компаниям-партнерам. Но студентам важно обратить на себя внимание потенциального работодателя уже с первых дней — хорошо учиться, участвовать в студенческой жизни. Тогда работодатели могут «забрать» их еще во время обучения, — говорит она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Молев, замруководителя Департамента образования и науки города Москвы:

— Очень важно, чтобы школьники могли определиться со своей будущей профессией без каких-либо сложностей. В городе сейчас создается большое количество образовательных мероприятий, сервисов, направленных на то, чтобы вся информация для них была доступной и интересной. Чтобы школьники могли из первых уст узнать об интересующем их направлении, сделать свой выбор.

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