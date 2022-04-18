Будь к отпуску готов: какие страны ждут российских туристов в этом году

Фото: pixabay.com

Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Как это повлияет на туристический сезон и на какие направления стоит обратить внимание в этом году, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

О том, что сезон отпусков будет корректироваться по обстоятельствам — уже понятно. С апреля выполняются прямые рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ и ряд других стран — Армению, Узбекистан, Казахстан, Аз ербайджан. Наши авиакомпании эксплуатируют для полетов 193 самолета из 1188 имеющихся. Среди них 148 «сухих суперджетов» и 40 инос транных самолетов. Так как объем перевозок стал меньше, стоимость билетов повысилась. Поэтому, например, тур в Анталью с проживанием в трехзвездочном отеле будет стоить от 100–110 тысяч рублей. Дороже, чем в прошлом году. Попасть в Грецию, Италию, Францию сейчас тоже можно.

Визы в европейские страны выдаются довольно просто. Однако прямых рейсов нет. А это значит, что туристам придется потратитьcя на пересадки. Лететь можно через Стамбул, Белград, Ереван, Дубай и другие страны. Нужно учитывать, что в некоторых странах еще есть ковидные ограничения.

Организацию путешествий лучше доверять профессионалам — турагентам. Это в современных условиях значительно упрощает туристу жизнь и дает ему определенные гарантии. Например, когда были ограничения по воздушному сообщению, туроператоры за свой счет вернули 117 тысяч туристов.

Фото: Pexels

Узбекистан: восточная сказка

Сюда летают четыре авиакомпании, включая «Россию» и UTair. Пассажирам нужен результат ПЦР-теста либо сертификат о вакцинации. Здесь можно расслабиться и наесться вдоволь сочных мантов. Путешественников ждут лазурные мечети Самарканда, караван-сараи Бухары, многочисленные археологические памятники Сурхандарьи.

Цена билета туда-обратно на человека от 25 838 рублей.

Фото: Pixabay

Белоруссия: как родным

Белоруссия — это Мекка санаториев, пансионатов и турбаз. Обязательно стоит проехаться по средневековым замкам и заглянуть к зубрам в Беловежскую пущу. Что особенно приятно — цены, бесподобная еда и белорусское гостеприимство.

Цена билета туда-обратно на человека: всего около 4000 рублей.

Фото: Pixabay

Таджикистан: за настоящим пловом

Для въезда надо иметь при себе сертификат или сделать ПЦР-тест. Пешие, конные, водные походы, минеральные воды, ну и, конечно, настоящий плов и сочные дыни — все здесь.

Цена билета туда-обратно на одного человека: от 29 900 рублей.

Фото: Pexels

Бахрейн: по-королевски

Нет ограничений для въезда. Визу можно получить по прилете (14 дней — 1000 рублей). Бахрейн выбирают ради пляжного отдыха, качественного сервиса, соколиной охоты, шопинга и водных прогулок в Манаме.

Цена билета туда-обратно на человека: от 47 000 рублей.

Фото: Pexels

Сербия: культурные ценности

Виза не нужна. Для въезда нужен ПЦР-тест. В Белграде вам предстоит много дел. Надо побывать в древней крепости в парке Калемегдан, увидеть собор Святого Саввы, поужинать в одном из старых ресторанов богемного квартала Скадарлия. После можно отправиться в город Нови-Сад. Здесь сосредоточены культурные сокровища: музеи, галереи, памятники архитектуры.

Цена билета туда-обратно на одного человека: от 39 000 рублей.

Фото: Pexels

Армения: горы, воздух, шашлык

Виза не нужна. Путешественники старше семи лет должны сдать ПЦР-тест или предъявить сертификат о вакцинации. Тем, кто никогда не был в Армении, лучше поехать в Ереван, где можно совместить культурный отдых с гастрономическим. Позагорать летом можно на озере Севан и стоит обязательно посетить Руины храма Звартнос.

Цена билета туда-обратно на человека: от 21 000 рублей.

Фото: Pexels

Грузия: праздник души

Виза не нужна. Для въезда из Минска хватит сертификата. Кроме Тбилиси стоит добраться до Батуми, где есть море, и до уютнейшего Кутаиси. Обязательно к дегустации — местная чурчхела.

Цена билета туда-обратно на человека: от 37 000 рублей.

Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Египет: все включено

Визу для въезда в Египет получают по прилете. С собой надо иметь сертификат о вакцинации. В Египет продолжают летать все авиакомпании. Так что пляжный сезон не отменяется. Также как и экскурсии в Каир к пирамидам, и заплывы к живописным рифам.

Цена билета туда-обратно на одного человека: от 37 655 рублей.

Фото: Pixabay

Израиль: к святыням

Виза не нужна. Въезд разрешен россиянам, привитым «Спутником V». До вылета потребуется ПЦР-тест. В Израиль приезжают поправить здоровье и поплавать в море, насладиться видами старого Тель-Авива. Кроме туристов сюда едут паломники, желающие посетить святые места.

Цена билета туда-обратно на человека: от 36 000 рублей.

Фото: Pixabay

Киргизия: в гости к кочевникам

Нужны сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. «Небесные горы» Тянь-Шань, пляжный отдых на Иссык-Куле — замечательная альтернатива привычным курортам. Здесь сохранилась культура пастухов-кочевников. Туристы могут переночевать в местной юрте.

Цена билета туда-обратно на человека: от 18 000 рублей.

Фото: pixabay.com

Марокко: за колоритом

Виза не нужна. Прямые рейсы из Москвы в Касабланку осуществляет только одна компания — Royal Air Maroc. В Марокко пустят только вакцинированных путешественников. Здесь туристов ждут серфинг в Атлантическом океане, отдых на чистых бесплатных пляжах, сафари по Сахаре, потрясающая кухня и пестрые восточные базары.

Цена билета туда-обратно на человека: от 58 860 рублей.

Фото: Pixabay

Турция: классика жанра

Турция это не только море и сервис «все включено», но и прогулки по Стамбулу, термальные воды, СПА-отели.

Цена билета туда-обратно на человека: от 40 000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь»:

— Для зарубежных поездок важен, конечно, курс доллара. Тут есть хорошие новости: он успешно снижается. Так как американскими платежными системами уже не воспользуешься, стоит брать с собой наличные. К тому же не будем забывать: есть страны, где за товары и услуги можно рассчитаться рублями. Это Турция, Египет, Армения, Белоруссия и Абхазия.