В сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильма «Московского долголетия» — «Серебряная астра»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 25 по 28 апреля в сети «Москино» состоятся премьерные бесплатные показы художественного фильма «Серебряная астра», созданного в рамках проекта «Московское долголетие».

Сеансы организуют в 10 кинотеатрах: «Москино Полет», «Москино Вымпел», «Москино Березка», «Москино Молодежный», «Москино Тула», «Москино Спутник», «Москино Салют», «Москино Сатурн», «Москино Искра», «Москино Космос». Посмотреть фильм смогут более 2,5 тысячи человек.

Фильм «Серебряная астра» был снят в 2021 году в рамках одноименного фестиваля «Московского долголетия». Кино рассказывает о проекте, его участниках и возможностях, которые дает столица жителям старшего возраста. Фильм состоит из 4 новелл, основанных на реальных историях долголетов. Сценарий был создан группой молодых драматургов под творческим руководством журналиста, телеведущего и актера Сергея Майорова и доработан на фокус-группе с активистами проекта.

Актерами выступили москвичи старшего возраста — более 150 участников «Московского долголетия» были задействованы в съемках, 17 получили ведущие роли.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Непрофессиональные артисты снимались вместе с приглашенными «звездами»: Ольгой Кузьминой, Анной Ардовой, Александром Олешко, Дмитрием Бикбаевым, Родионом Газмановым.

Режиссерами картины стали два молодых режиссера — Анна Петрик и Вадим Ветров. Креативный продюсер — Дмитрий Бикбаев.

— Сейчас, когда в проекте активно возобновляются очные занятия и сняты все ковидные ограничения, мы наконец-то можем собраться все вместе и посмотреть результаты работы наших участников, занимающихся актерским мастерством. Это очень долгожданная премьера, я благодарен «Москино», что мы можем представить наш фильм «Серебряная астра» на большом экране. И я надеюсь, что, выйдя из зала после просмотра, все москвичи старшего возраста, которые еще не являются участниками проекта, пойдут и запишутся в «Московское долголетие», а молодежь запишет своих старших родственников, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— В рамках стратегического партнерства с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и совместно с проектом «Московское долголетие» мы запускаем серию бесплатных кинопоказов для москвичей старшего возраста. Показы организованы в формате просветительской и образовательной программы, которая познакомит зрителей с лучшими образцами отечественного, зарубежного и обучающего кинематографа. Старт – 25 апреля. Первым фильмом, который увидят участники проекта «Московское долголетие», станет картина «Серебряная астра» о возможностях, которые дает столица людям старшего поколения, — отметила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Все показы бесплатные, по предварительной регистрации:

Москино Полет

Москино Вымпел

Москино Березка

Москино Молодежный

Москино Тула

Москино Спутник

Москино Салют

Москино Сатурн

Москино Искра

Москино Космос