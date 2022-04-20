Театральный коллектив возвращается на родную сцену

Директор Театра на Бронной Елена Мироненко в обновленном зрительном зале. Дизайн новых кресел придумала художник театра Лариса Ломакина / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

27 апреля Театр на Бронной откроется для зрителей после реставрации премьерой пьесы Алексея Арбузова «Таня» в постановке Константина Богомолова.

Сейчас узнать здание этого известного на всю страну театра практически невозможно, настолько все изменилось.

Здесь стало гораздо светлее и просторнее. Возможно, благодаря тому, что бордовый цвет, который главенствовал в интерьере, заменили на нежно-бирюзовый. Выяснилось, что именно в такой тон были окрашены стены здания в начале XX века, когда здесь располагался Клуб московских извозчиков.

Большая старинная лестница в театре за свою почти столетнюю историю вся стерлась. Неровные ступеньки заливали гипсом и цементом, а чтобы посетители не замечали ее непрезентабельного вида, застилали ступени ковром. Отреставрировать лестницу не представлялось возможным, поэтому ее заново воссоздали из мрамора. А вот старинную 70-килограммовую люстру и историческую лепнину на потолке удалось сохранить.

— Мы по частям снимали лепнину и возили в реставрационные мастерские, — рассказывает руководитель подрядной организации Иван Сесило. — Работа была сложная и опасная, деревянные перекрытия находились в ужасном состоянии, потолок мог обвалиться в любой момент.

— Открытие Театра на Бронной — большое событие для Москвы. В 2011 году три четверти столичных театров требовали ремонта. За это время мы полностью отремонтировали, построили заново, обеспечили оборудованием 82 театра, — отметил глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

СПРАВКА

Здание Театра на Бронной построено в начале XX века в результате присоединения строений к дому городской усадьбы Голицыных. В 1881 году здесь был доходный дом, а в1895–1896 годах появился концертный зал на 800 человек. Будущий театр переехал сюда только в 1962 году.