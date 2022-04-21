Быстрота действий обеспечивает победу российским бойцам

Реактивная система залпового огня «Смерч» ведет огонь по объектам военной инфраструктуры украинских националистов / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерство обороны обнародовало информацию о новых примерах мужества и профессионализма, проявленных нашими военными при проведении спецоперации по денацификации Украины.

Разведка помогла авиации

Капитан Глеб Бочкарев во главе группы разведчиков проводил рейд по территории, подконтрольной киевскому режиму. Разведчики обнаружили зенитно-ракетный комплекс украинской ПВО с пусковой установкой и машинами управления. Комплекс был готов к бою и представлял угрозу для действий нашей авиации в том районе.

Бочкарев решил уничтожить его. Однако прямая атака была невозможна, так как позицию комплекса охраняло большое количество боевиков-националистов. Капитан, используя рельеф местности, скрытно разместил бойцов своей разведгруппы так, чтобы можно было вести перекрестный огонь. Разведчики атаковали, используя эффект внезапности. Большинство огневых точек националистов было сразу уничтожено, боевики попытались перегруппироваться, но под непрерывным огнем разведчиков только понесли еще большие потери. В результате враг отступил, бросив зенитный комплекс, и разведчики смогли уничтожить его. Угроза нашей авиации была устранена.

Профессионализм танкиста

Командир танковой роты, старший лейтенант Андрей Митяшин показал пример отличного владения военной техникой. Во время освобождения одного из населенных пунктов от украинских неонацистов его роте пришлось прорывать укрепленные позиции врага. Подходы к поселку были заставлены противотанковыми заграждениями, за которыми расположились танки и гранатометчики националистов.

Митяшин, показывая пример подчиненным, умело обошел заграждения на боевой машине. Ведя одновременный огонь из танковой пушки и пулемета, старший лейтенант сумел уничтожить танк, БТР и грузовик с боеприпасами. Когда приборы наведения в машине Андрея были разбиты вражеским попаданием, Митяшин вместе с экипажем продолжил бой, наводя оружие вручную. В результате прорыва танкистов Митяшина поселок был освобожден от врага.

Спасительная быстрота

Старший лейтенант Сергей Липченко командует инженерной ротой. Во время наступления ему поставили задачу устроить переправу через реку на пути наших войск. Но эта территория была под постоянным артиллерийским обстрелом. Тем не менее, грамотно руководя подчиненными, Липченко смог быстро собрать понтонный мост. Под вражеским огнем Сергей лично участвовал в замене поврежденных секций переправы. Быстрая работа инженеров позволила нашим войскам форсировать реку и мощным ударом отбросить противника. Угроза обстрела переправы была устранена, и понтонный мост заработал с полной нагрузкой.