Конная полиция усмиряет буйных отдыхающих

Полицейские-кавалеристы, прапорщик полиции Маргарита Фирсова и старший сержант полиции Дмитрий Лебедев патрулируют парк «Сокольники» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 апреля сотрудники конной полиции провели рейд по парку «Сокольники». Корреспондент «Вечерней Москвы» вышел на дежурство с кавалеристами.

У парка, где располагается база конного полка, полицейские снаряжают лошадей. Седло, узда, стремя — все, что необходимо патрульным, нужно проверить и тщательно закрепить.

— Каждая лошадь может работать в день не более пяти часов. Это оптимальная нагрузка за сутки, — рассказывает старший сержант Дмитрий Лебедев, который дежурит вместе с конем по кличке Амулет.

Несмотря на своеобразный характер, его подкованный товарищ всегда выполняет работу на отлично, зная, что в конце его ждет вкусная морковка.

Лебедев рассказывает, что главное в профессии — это любовь к животным, без которой в полиции делать нечего. Поэтому забота о своих лошадях — дело первостепенное. Девушки-полицейские, например, даже приносят из дома собственные шампуни или приходят в выходной день, чтобы покормить животных.

Когда вся подготовка закончена, Дмитрий Лебедев вместе с напарницей — прапорщиком полиции Маргаритой Фирсовой — выезжает на рейд.

Несмотря на то, что на улице пасмурно, москвичи не отказываются от прогулок. В парке достаточно многолюдно.

— С наступлением весенне-летнего сезона все больше москвичей приходят отдыхать на свежем воздухе и распивают спиртные напитки, — рассказывает Маргарита.

Такое поведение сразу пресекается конной полицией, так как алкоголь в общественных местах пить запрещено. Обычно с людьми проводят профилактические беседы, а вот особо буйные и пьяные отправляются в отделение.

— А с наступлением майских праздников появляются еще одни нарушители: любители разводить костры. За пятичасовую смену мы сталкиваемся с одним или двумя случаями, — добавляет Лебедев.

Около одного из прудов конная полиция замечает на скамейке двоих мужчин с пластиковыми стаканчиками и бутылкой. Подъехав к нарушителям, Дмитрий и Маргарита делают им замечание. Один из нарушителей, Сергей Гриднев, опускает глаза в пол, тут же сворачивая «мини-бар».

— Извините, мы только начали. Мы уже уходим, просто не хотелось пить в квартире, — оправдывается москвич.

Кавалеристы наблюдают за мужчинами, пока те не выходят за пределы парка.