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Олег Сирота оценил идею ограничить работу крупных торговых сетей по выходным

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Олег Сирота оценил идею ограничить работу крупных торговых сетей по выходным
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Крупные торговые сети отбирают у фермеров возможность реализовывать свою продукцию в достаточных объемах. Чтобы дать малому бизнесу больше возможностей для сбыта, необходимо продолжать открывать для него выход на маркетплейсы, а также увеличить количество ярмарок и облегчить нестационарную торговлю. Об этом «Вечерней Москве» рассказал фермер Олег Сирота, комментируя предложение депутата Олега Матвейчева ограничить работу крупных торговых сетей в выходные.

Фермер отметил, что ограничение работы сетевых магазинов может позволить лучше развиваться малому и среднему бизнесу.

— Действительно, инициатива интересная. Похожие меры есть в некоторых странах. Например, во Франции, насколько я знаю, действуют ограничения на работу крупных гипермаркетов в выходные дни. Это сделано, чтобы сохранялся сегмент малого и среднего бизнеса в торговле. Малый и средний бизнес в предпринимательстве обычно продает продукцию через малые и средние предприятия, а работать с крупными торговыми сетями, несмотря на их заверения, малому бизнесу очень сложно. Сложно войти, выдержать договоры и поставки, — объяснил сыровар.

Сирота отметил, что очень сильное лобби торговых сетей будет всячески препятствовать любым ограничениям своей работы. Это может помешать продвинуть инициативу, подчеркнул он.

Собеседник «ВМ» пояснил, что в подавляющем большинстве случаев фермеры реализуют свою продукцию вне крупных торговых сетей.

— У нас активно развиваются маркетплейсы, мы на них очень сильно рассчитываем. Есть и торговля на фермерских ярмарках. Есть возможность продавать на своей земле. В небольших количествах торговые сети берут фермерский продукт, но это не системное решение проблемы, — рассказал Сирота.

Хороший вариант для фермеров — продавать свой товар в нестационарных магазинах или локальных торговых сетях, отметил он. Однако в последние годы крупные сетевые магазины постепенно вытесняют такие точки сбыта, отметил Сирота.

Государство может принять ряд мер для поддержки продаж фермерской продукции, уверен собеседник «ВМ».

— Это облегчение нестационарной торговли, увеличение количества фермерских ярмарок и рынков. С торговыми сетями надо выстраивать диалог и обязывать поставлять на полку товары локальных производителей в проходном месте. Здесь пока самый большой тупик, — объяснил сыровар.

При этом в РФ должно быть больше возможностей для переработки, уверен Сирота: в частности, Россия продает Турции зерно, а затем там же закупает муку. В нынешней ситуации многие фермеры занимаются только производством сырья, заключил собеседник «ВМ».

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