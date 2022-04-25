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Школьникам рассказали об особенностях сетевого вещания в конвергентной редакции

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Школьникам рассказали об особенностях сетевого вещания в конвергентной редакции
Фото: Вечерняя Москва

Во вторник, 12 апреля, руководитель службы сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» Игорь Настенко и шеф-редактор службы сетевого вещания Юлия Волосатая провели мастер-класс для учащихся медиаклассов столичных школ и рассказали, об особенностях сетевого вещания в конвергентной редакции газеты. Мастер-класс прошел в рамках проекта «Молодое перо». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Юлия Волосатая рассказала о понятии конвергенции в журналистике. Это взаимодействие и слияние сразу нескольких каналов и технологий для подачи материалов и их распространения. Так называемое «перекрестное опыление.

— Вся компания вовлечена в процесс создания нашего контента, работы нашего бренда. «Вечерняя Москва» — мультимедийная редакция. Журналист должен не только писать на компьютере, но и должен еще снимать, говорить, уметь задавать вопросы, участвовать в эфире, — поделилась с ребятами Волосатая.

Об особенностях работы сетевого вещания Вечерки ТВ рассказал Игорь Настенко.

— Мы не играем в телевидение, мы работаем. Любая программа, любой круглый стол, любое включение экспертов — это все отдельный формат, отдельный доверительный и дружелюбный разговор, — отметил он.

Как отмечает Настенко, город живет, об этом надо говорить и информировать. Для того чтобы привлечь внимание молодой аудитории выдуман некий формат ТВ.

— Говорить несерьезно, об очень серьезных вещах. Под этим имею в виду, разговоры с умом, непринужденно, весело. И это удалось – поделился Настенко.

Работа Вечерки ТВ - это сплоченная команда. Которая готова оперативно взять и отработать любую тему. И эта работа превращается в контент, экшн и вся история ложится на экран. Закулисье стало частью эфира.

Фишка Вечерки ТВ - это интерактив и шоу. А так же работа с комментариями, отработка негатива.

— Мы питаемся эмоциями – сказал Настенко.

Школьникам рассказали об особенностях сетевого вещания в конвергентной редакции Фото: Вечерняя Москва

Учащиеся школ № 2120, 1512, 1579 задали спикерам большое количество вопросов и получили домашнее задание.

В завершении встречи для школьников провели экскурсию, в ходе которой ребята увидели, как выглядит конвергентная редакция, смогли понаблюдать за работой телевидения.

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