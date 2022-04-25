Александр Пищелко: Портал «Наш город» дополняет регулярный контроль территории

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25 апреля руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал «Вечерней Москве» о том, как современные цифровые технологии помогают автоматизации городского хозяйства.

— Александр Евгеньевич, на каком уровне по степени автоматизации и цифровизации находится Москва?

— В прошлом месяце в международном индексе городского процветания ООН Москва заняла первое место, обойдя Гонконг, Париж и Лондон. И одним из основных критериев, по которым оценивались города, как раз была развитость информационной инфраструктуры, сервисов электронного правительства, вовлечение жителей в принятие решений.

— С помощью каких инструментов горожане вовлечены в управление?

— Одним из самых популярных проектов у нас является связка «Активного гражданина» и «Города идей». Они очень близки по задачам. «Город идей» позволяет собирать идеи москвичей по тому, как можно улучшить различные сферы городской жизни, и те, что поддержаны большинством и реализуемы, довести до претворения в жизнь. «Активный гражданин» помогает сделать сбор мнений более эффективным.

— Какие задачи в управлении городским хозяйством помогают эффективнее решать современные технологии?

— Например, портал «Наш город» автоматизировал для жителей Москвы возможность оперативно известить власти, что обнаружена проблема. Он, кстати, стал первым в России электронным сервисом, упростившим общение жителя и городских властей по вопросам содержания городской территории.

— Но это скорее помощник, чем система контроля?

— Безусловно, портал «Наш город» дополняет регулярный контроль территории. Для этих целей задействованы другие системы.

Чтобы снизить затраты на контроль за содержанием территорий и увеличить оперативность реагирования, в 2017 году создали информационную систему ЦАФАП. Это многоуровневая система для мониторинга состояния инфраструктуры и контроля устранения нарушений с участием всех учреждений Комплекса городского хозяйства.

В рамках развития ЦАФАП Москва активно внедряет автоматическое распознавание нарушений с помощью нейронной сети. Обучаемая нейросеть в дальнейшем способна находить какие-либо нарушения уже без участия оператора.

— Какие городские проблемы может «засечь» нейросеть?

— Нейросеть помогает фиксировать 12 типов нарушений. Например, переполненные контейнеры, навалы снега, граффити, ямы на дорогах, не очищенные от снега и наледи дороги и другое. Нейросети также обучаются распознавать повреждение лежачего полицейского, плохое содержание цветника, грязный дорожный знак и даже стоящий не на месте мусорный контейнер.

— Нужны ли для этого специальные камеры?

— ЦАФАП использует часть уже существующей системы городского видеонаблюдения — больше 170 тысяч камер. Специальных камер не нужно. Самое главное требование — чтобы был виден сам объект городского хозяйства.

Сейчас ЦАФАП покрывает уже более 98 процентов дворовых территорий, порядка 30 процентов контейнерных площадок, около 54 процентов дорог, 88 процентов учреждений образования и более 53 процентов объектов здравоохранения.

ДОСЬЕ

Александр Пищелко — руководитель ГКУ «Новые технологии управления», которое координирует деятельность электронных проектов мэра и правительства Москвы: Мосуслуги, «Активный гражданин», «Электронный дом», «Наш город», «Общественные обсуждения», «Город идей», «Город знаний». За все время действия к проектам присоединились более 14,5 миллиона человек.