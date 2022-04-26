Покупка квартиры: советы по проверку будущего жилья

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Люди, задумывающиеся о покупке своего жилья, часто сталкиваются с проблемой — приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру? Раньше на рынке недвижимости однушки были более востребованными, но сейчас потенциальные покупатели понимают, что им нужно больше пространства и готовы платить за это. Особенно это касается молодых семей. О том, как правильно подготовиться к покупке квартиры и вести себя во время заключения сделки, читайте в этой статье.

Итак, в первую очередь все же решите, какое жилье вам нужно — студия, однушка, двушка или может быть трешка. Покупка двухкомнатной квартиры может быть более выгодным вариантом — ее стоимость, как правило, не сильно выше однокомнатной, но пространства намного больше. В случае необходимости ее можно сдавать полностью или отдельной комнатой, а также быстро продать.

После этого определитесь, в каком районе вы хотите приобрести квартиру, за какую цену, какая инфраструктура рядом нужна. Учтите и вероятность ремонта. Это касается как первички, так и вторички, поэтому на всякий случай заложите определенную сумму на эти траты.

Как проверить квартиру на первом этапе

Если вы покупаете первичку — проверьте застройщика (возраст компании, опыт работы на рынке, отзывы предыдущих клиентов), сроки сдачи объектов, наличие необходимых документов вроде проектной декларации и разрешения на строительство. Если вы приобретаете вторичку — попросите у продавца техпаспорт и сравните реальную планировку с задокументированной. Если планировка не совпадает, то покупать такую квартиру не стоит. В этом случае вам, как новому собственнику, придется узаконивать все изменения, причем за собственные средства. Также проверьте состояние стен, пола и потолка.

Проверка документов на квартиру

Проверить документы можно самостоятельно, но лучше привлечь риелтора или юриста, которые знакомы со всеми подводными камнями в подобных сделках.

Чтобы убедиться, что квартира действительно в собственности у продавца, попросите у него его паспорт, правоподтверждающий и правоустанавливающий документы. Если вы имеете дело с посредником, попросите доверенность.

Если жилье было приобретено в браке, попросите нотариально заверенное разрешение второго супруга. Кстати, даже если продавец разведен, разрешение все равно нужно. Этот документ станет вашей гарантией в случае неожиданных споров.

Еще важно убедиться в отсутствии задолженностей за коммунальные услуги и капремонт, поэтому попросите показать квитанции на оплату за последний месяц.

Покупка жилья

Итак, вас устраивает квартира и вы договоритесь с продавцом о цене, что дальше? Необходимо составить договор купле-продажи в письменной форме.

В этом документе указывают дату и место подписания договора, полные данные продавца и покупателя, подробное описание квартиры, стоимость, информацию о документах, требуемых для купле-продажи, порядок расчетов и ответственность сторон.

Договор вступает в силу с момента подписания. Однако после нужно зарегистрировать право собственности в Росреестре. Это необходимо для того, чтобы официально стать владельцем приобретенного жилья.

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