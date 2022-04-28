Триумфальная арка мира: столичные археологи и реставраторы восстанавливают в сирийской Пальмире разрушенный террористами памятник культуры

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев осматривает руины разрушенной террористами Монументальной арки в сирийской Пальмире. Столичным специалистам предстоит восстановить этот объект всемирного наследия / Фото: Из личного архива

Правительство Москвы помогает в восстановлении объекта Всемирного наследия в Пальмире — Монументальной арки. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого проекта.

По словам главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест — ИКОМОС России, который он возглавляет, намерен воспользоваться столичным опытом работы с памятниками для помощи в восстановлении объекта исторического наследия.

У столичных специалистов большой опыт в восстановлении памятников архитектуры регионального и федерального значений, и основа для работы у московского сообщества — фундаментальная. Благодаря кропотливому труду удается восстановить даже те здания, которые были разрушены временем практически до основания. Теперь Москва и в Пальмире предлагает свой опыт и выступает с различными инициативами по восстановлению объекта Всемирного наследия, разрушенного террористами в 2015 году.

Сейчас российские и сирийские археологи и реставраторы в Пальмире работают над тем, чтобы оцифровать каждый обломок памятника Всемирного наследия, пронумеровать его и задокументировать. А «собирать цифровой пазл» будут уже в России.

— Для меня восстановление Пальмиры — очень интересный проект, — поясняет Леонид Кондрашев. — Я общался с тогдашним замдиректора ЮНЕСКО Франческо Бандарином во время посещения им Москвы. Искал контакты с коллегами из Научного совета по сохранению Пальмиры под руководством директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, прежде всего с руководителем практической группы по работам на данном археологическом месте, членом международного научного совета Натальей Соловьевой.

«Сердце и голова» ИКОМОС России находятся в Москве. Именно здесь проводится основной массив работы по координации с международными и отечественными организациями. Задача по координации этого точного и сложного процесса лежит в том числе и на Леониде Кондрашеве. Ведь, говорит он, такое огромное по значимости дело можно осуществить только во взаимодействии со всем научным, реставрационным сообществом, органами власти России и Сирии.

Кстати, именно сейчас власти Москвы работают над вариантом финансирования помощи Сирийской Арабской Республики.

— Коллеги-археологи предполагают, что работы займут три года, так что многое еще впереди, — говорит он.

Год назад Леонид Кондрашев вместе с московской делегацией посещал Пальмиру, чтобы оценить объем предстоящей работы. Историческое место произвело на главного археолога Москвы неизгладимое впечатление, как и ее жемчужина — Монументальная арка.

— Обследуя арку, мы выяснили, что внутри археологических руин оказался французский бетон, — вспоминает он. — Именно французы первыми реставрировали данный памятник архитектуры, и наши специалисты сейчас изучают проделанную ими работу. В первую очередь нам нужно понять, как именно нужно восстанавливать объект.

Поразило, правда, уже неприятно, главного археолога Москвы и колоссальное разрушение Тадмора. К сожалению, город, как и памятники архитектуры Пальмиры, расположенные на перекрестке торговых и нефтяных путей, привлекают самое пристальное внимание террористов. Именно поэтому здесь проходили самые жестокие бои и, как следствие, очень большие разрушения.

Кроме того, к сожалению, у ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) оказались знающие консультанты по истории и археологии. По их преступным советам преступники уничтожали именно те объекты, которые являются знаковыми для всеобщего культурного наследия, для всей цивилизации.

По словам Леонида Кондрашева, сейчас предстоит проделать огромную работу по восстановлению города и инфраструктуры.

— А ведь очень хочется, чтобы сюда как можно быстрее вернулись люди, восстановился туристический поток. Запустение всегда гибельно для памятников, — говорит он.

Впрочем, работу по восстановлению города сложно было бы представить без усилий российской армии.

— Военные саперы извлекали мины по всей территории Пальмиры крайне опасным способом. Ювелирно поработали они и над тем, чтобы разминировать и сохранить Монументальную арку, — рассказывает Кондрашев. — Наши солдаты спасли Пальмиру от минной опасности.

Со второй половины апреля внимание международной команды сосредоточено на втором этапе работы со всемирно известным памятником — посттравматического реагирования. То есть на разборе завала, который образовался в результате взрыва арки террористами в 2015 году. Данный этап является обязательным до начала реставрации памятника. Этому предшествовали и большие подготовительные работы, проводившиеся в Москве, Санкт-Петербурге и Дамаске. Специалисты в прочной связке четыре месяца разрабатывали план разбора завалов, создавали чертежи и 3D-модели памятников.

Работы по восстановлению объекта всемирного наследия проводят в рамках договора о сотрудничестве между Институтом истории материальной культуры РАН и Департаментом музеев и древностей Сирии. Проект реализуется под эгидой Русского географического общества при участии Минобороны России.

— Топографическая служба Вооруженных сил России проводит съемку каждого рухнувшего блока и устоявших конструкций, — говорит Наталья Соловьева, руководитель Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, руководитель проекта в Сирии. — Наши специалисты детально исследуют обломки, уцелевшие после взрыва. Каждый из сохранившихся элементов маркируют и при помощи кранов помещают в специальное хранилище.

СПРАВКА

Пальмира — один из богатейших городов поздней античности (III–VI века нашей эры ), расположенный в оазисе Сирийской пустыни.

Возник как перевалочный пункт для караванов, пересекавших пустыню. В настоящее время на месте Пальмиры — сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. В числе наиболее значимых сооружений храмы Баала и Баалшамина, театр и другие.

ИСТОРИЯ

Монументальная арка в Пальмире, также известная как Триумфальная арка, знакома почти каждому жителю постсоветского пространства — именно ее фотография была размещена на учебнике 5-го класса по «Истории Древнего мира», выпущенном в 1983 году. Этот учебник несколько лет назад подарили президенту Сирии Башару Асаду. По некоторым данным, это сооружение было построено в качестве Триумфальной арки в честь победы римлян над парфянами.