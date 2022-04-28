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Как дни вакансий помогают найти хорошую работу

Марьяна Шевцова
Общество
Как дни вакансий помогают найти хорошую работу
Москвичка Виктория Матвеева (справа) общается с представителем Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова Марией Андреевой на дне вакансий в центре занятости «Моя карьера» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

28 апреля в специализированном центре занятости «Моя карьера» прошел день вакансий «Работа есть». Свои предложения москвичам презентовали несколько десятков компаний.

Сотни жителей столицы собрались в центре «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского. Кто-то из них сейчас не работает и ищет возможность трудоустроиться, кто-то задумался о смене сферы деятельности и пока только приглядывается к актуальным вакансиям. В любом случае такой формат явно пришелся по душе москвичам. А самое главное, он эффективен.

— Порядка двадцати компаний столицы предлагают горожанам более тысячи позиций с полной занятостью или гибким графиком. Предложения о трудоустройстве подготовили газотранспортное предприятие, центр вертолетостроения, банковские учреждения и производственные компании, сервисы услуг и кофейни, — рассказал заместитель директора «Моей карьеры» Михаил Куликов.

По его словам, устроиться на работу можно также секретарем, специалистом по подбору персонала, бухгалтером, менеджером по развитию партнерской сети, бариста, руководителем отдела продаж и даже судебным приставом.

— Традиционно популярностью у нас пользуются позиции, связанные с административной работой, документооборотом. Это юристы, офисные сотрудники, помощники руководителя, бухгалтеры, — добавил Куликов. — Есть спрос и на должности в цифровой сфере — SMM, CEO, маркетинг.

Подобрать вакансии, соответствующие опыту и пожеланиям соискателя, помогают карьерные специалисты центра. Всего же в базе «Моей карьеры» около 50 тысяч предложений от свыше 1000 работодателей.

Москвичка Екатерина Борисова заинтересовалась работой в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве (ФССП).

— Я до этого работала в частной компании, но там дела пошли совсем плохо, были проблемы с выплатой зарплаты, поэтому пришлось уволиться, — рассказала она.

У Екатерины экономическое образование, поэтому она рассматривает вакансии по этой и смежным специальностям. Как раз такая есть в ФССП.

— Сказали отправить резюме, на все вопросы подробно ответили, — добавила она. — Мне очень понравился такой формат. Хоть и непривычно, много народу, но зато есть прямое общение с работодателями.

Виктория Матвеева тоже пришла на день вакансий в поисках работы. Она хочет трудоустроиться в авиационную компанию.

— На этом мероприятии как раз была представлена дочерняя компания одного из крупных предприятий в этой отрасли, я шла целенаправленно к ним, — сказала Виктория.

У москвички высшее инженерное профильное образование, но по специальности она ранее не работала.

— У меня был свой небольшой бизнес, но сейчас пришлось его закрыть. И вот теперь хочу развиваться уже по своей основной профессии, — поделилась Виктория Матвеева.

Предложили горожанам и вакансии в банковской сфере. Одной из них заинтересовалась Мария Курилова. Девушка потеряла недавно работу в косметической компании.

— У меня образование не профильное, я ландшафтный дизайнер, но буду отправлять резюме на вакансию специалиста по подбору персонала. Надо же использовать все шансы! — оптимистично заявила она.

Формат дня вакансий ей тоже пришелся по душе.

КСТАТИ

Центр занятости «Моя карьера» оказывает все услуги бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте mos.ru. Кроме того, в центре регулярно проводятся тренинги и групповые консультации в очном и дистанционном формате. Например, соискателей учат правильному составлению резюме.

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