Суперфосфат, навоз и томатное дерево: развенчиваем пять дачных мифов

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В свое время в «Ежеweekе», которая выходила до 2011 года, тогда еще в концерне «Вечерняя Москва», печаталось немало селекционеров, биологов, дизайнеров. Они, как могли, противостояли «рекламному штурму» мозгов, начавшемуся в стране еще в 1990-х. Продолжая традиции «Ежеweekи», развенчаем несколько мифов, оживших в интернете в преддверии дачного сезона.

Миф 1.

Главные враги садов — мхи и лишайник, причем последний вредит как деревьям, так и зданиям, и заборам. Его надо удалять!

На вопрос отвечает Виктор Горячев, кандидат биологических наук, гендиректор «Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К»:

— Сначала — про мох. Он, как правило, появляется как следствие отсутствия культуры земледелия, причем выбирает сырые и кислые почвы. Если вы интенсивно поливаете газон, или у вас на участке близко подходят грунтовые воды, или вы ходите по газону, но при этом не обеспечиваете ему «дыхание» — аэрацию, вы создаете как раз ту структуру почвы, которую так любит мох. Но, честно говоря, иногда он бывает очень красив… На культурных землях, тех, которые постоянно обрабатываются и перекапываются, он не появляется. Так что вы можете с ним бороться, но стоит ли это делать — вопрос неоднозначный. На грядке вы вряд ли его увидите.

Что же касается лишайников, то это — украшение сада и показатель чистоты воздуха. Лишайник — это симбиотический организм гриба, который образует структуру лишайника, то есть то, что мы видим, и водоросли, которая находится между гифами этого гриба.

Растет лишайник, улавливая «питание» для себя из воздуха, так что ни растениям, ни заборам (деревянным, пластиковым, металлическим) вреда не наносит. Биолог Михаил Краснов, сотрудник станции селекции:

— Полностью согласен с коллегой. Лишайники не вредны для деревьев. Если они вас раздражают, вы можете счистить их специальной щеткой, стараясь при этом не повредить кору деревьев. Что касается специальных средств — садовой «химии» для удаления лишайников, то ее применение я бы максимально ограничивал. Это довольно токсичные препараты, если брать реально действующие. И еще хочу предупредить — пятилитровая канистра средства от мха на крыше стоит более 12 тысяч рублей! Стоит ли оно того? Не уверен. Мох не изведется, но поуменьшит свою агрессию, если снизить кислотность почвы, посыпая ее золой. От лишайников и мхов применяют и железный купорос, но обработку им проводят, когда почки еще спят.

Миф 2.

Роскошную глицинию без труда можно вырастить в Подмосковье

Отвечает Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры»:

— Фотографии цветущих глициний не могут не затронуть сердца. Это какое-то чудо — облака цветов небесно-голубого цвета. Но хотелось бы предупредить любителей экзотов: не спешите вестись на этот «развод».

Обычно в культуре используют глицинию китайскую (Wisteria sinensis) из Китая и обильноцветущую (W. floribunda) из Японии. Роскошному растению комфортно на юге: глицинии нравится Южный берег Крыма, Черноморское побережье Краснодарского края.

Ее также культивировали в Закарпатье, Киеве, Одессе, отмечая, что красавица реагирует на морозы. В условиях средней полосы глициния может даже перезимовать, но не обольщайтесь — того чуда, что вы видите на картинках в интернете, вы не получите. Оптимальный вариант ее выращивания — большой горшок и занесение растения в дом на зиму.

Что же получали те, кто приобретал ее семена или рассаду? Как правило, в первый год красавица выметывала несколько кисточек цветков, но затем затихала, отказывалась расти, а то и просто гибла. Те, у кого она зимовала, на следующий год отмечали отсутствие цветения и остановку роста. Так что не тратьте деньги напрасно. Это не для нас. Лучше посадите на участке сортовую сирень. Например, мало у кого есть сирень красная, а это чудо.

Миф 3.

Вырастить томатное дерево мешает только отсутствие нужных семян

На вопрос отвечает Михаил Краснов:

— Итак, главный вопрос: существует ли томатное дерево? Ответ: да, существует. Например, еще в 1985 году такое дерево было представлено на выставке ЭКСПО-85 в Японии. Куст был расположен в павильоне японского правительства и производил сумасшедшее впечатление.

С него сняли порядка 14 тысяч плодов, а секрет выращивания этого дерева был прост: гидропоника, плюс к тому же компьютерная система регулировала все действия, необходимые для его роста: от полива до освещения и проветривания. После этого опыта японцы усовершенствовали технологию и начали растить деревья на «хайпонике». Это слово образовалось от слияния выражения «хай технолоджи», «высокая технология», и «гидропоника».

По слухам, кроны у таких деревьев достигают десятка метров, а то питательное сырье, на котором оно растет, постоянно «докачивается» минеральными солями, удобрениями и так далее. Но главный миф не в этом. На самом деле семечка томатного дерева в природе не существует, существует обычный сорт томата, который растят по особой технологии. Помидорные деревья выращивал в теплицах лабораторий Института защиты растений и Г. Протопопов, причем еще до перестройки. Томаты у него, насколько я знаю, росли три года. На третий год они начали превращаться в деревья — у них одеревенел ствол, но тут грянула перестройка, и опыты, насколько я знаю, накрылись.

Есть и известный в огородной среде «Спрут F1», с которого в лабораторных условиях снимали, насколько мне известно, до полутора тонн томатов. Но… Чтобы получить в наших условиях томатное дерево, нужно для начала выстроить отапливаемую круглогодично теплицу высотой минимум четыре метра и с интенсивной подсветкой.

До помидорного дерева томат растет около двух лет (и все это время вы теплицу топите и подсвечиваете), но самое главное — вы растите томат не в земле, а по непростым гидропонным технологиям.

Если же просто посадить тот же индетерминант «Спрут F1» в хорошую теплицу, пусть и неотапливаемую, причем вместо одного помидорного дерева у вас вместятся туда десятки обычных «спрутиков», то при качественном уходе вы получите вполне приличный урожай вкусных плодов, прекрасно подходящих как для засолки, так и для еды в свежем виде.

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Миф 4.

Лучшее и безвредное удобрение — суперфосфат, его можно применять по формуле «хуже не будет»

Отвечает кандидат биологических наук Виктор Горячев:

— Суперфосфат — действительно известное и популярное удобрение, но применять его нужно с осторожностью. На самом деле действующего вещества как такового в нем не так много. Но зато «раскиданный» по земле суперфосфат закисляет почву. Лучше применять в соответствующей пропорции комплексные удобрения вроде нитрофоски.

Отвечает Михаил Краснов:

— Добавлю к сказанному. Суперфосфат многие используют именно потому, что в нем содержится макроэлемент фосфор, отвечающий за формирование корневой системы, участвующий в фотосинтезе, позитивно влияющий на иммунитет растений и по весне отвечающий за бурное цветение.

Но говорить о «тотальной» пользе суперфосфата я бы не стал. Так, например, имеется ряд удобрений, которые несовместимы с суперфосфатом. Нельзя вносить вместе с суперфосфатом известь, мел, доломитовую муку, золу. Они делают удобрение попросту... вредным, поскольку нейтрализуют действие фосфорного удобрения. Надо учитывать, что фосфор усваивается листьями дольше и хуже, а потому внекорневой способ внесения удобрения делает его малополезным. Ну а самое главное — это удобрение пролонгированного действия, так что его использование в сухом виде, просто разбрасывая гранулы под растения весной или летом, практически бесполезно.

В идеале под растения надо вносить состав в жидком виде, а удобрение в гранулах применять под осеннюю перекопку.

Миф 5.

Без навоза жизни нет!

Отвечает биолог Михаил Краснов:

— Это один из самых распространенных мифов, и благодаря ему до сих пор мошенники развозят по весне «цыганский навоз» — подобие сена, смешанного с крохами конского навоза, который не дает ничего, но стоит дорого. Но давайте начнем с того, что навоз — это и не удобрение вовсе. Растения навоз не «употребляют». Это продукт, в котором из ценного имеется в доступной форме лишь азот. Но если навоз перегниет и станет перегноем, в нем появятся и азот, и фосфор, и калий.

В свежем навозе могут содержаться семена сорняков и болезнетворные бактерии. Если кормить растения «чистым навозом», неминуемо перенасыщение их азотом. В целом навоз — это большой помощник огородника, и если вы его приобрели, то лучшее ему место — в компосте, а не под огурцами или кабачками.

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