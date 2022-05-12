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Обладательница статуса «Московская медицинская сестра» умеет найти подход к самым маленьким пациентам и учит этому коллег

Марьяна Шевцова
Общество
Обладательница статуса «Московская медицинская сестра» умеет найти подход к самым маленьким пациентам и учит этому коллег
Старшая медицинская сестра Детской городской поликлиники № 42 Светлана Исаенко подала заявку на получение почетного статуса, чтобы доказать себе и другим — при большом желании можно добиться всего, чего захочешь / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. «Вечерняя Москва» пообщалась с одной из лучших работниц этой сферы и узнала, как подтвердить статус профессионала.

Почетный статус «Московская медсестра» был учрежден в прошлом году. Медсестры столицы могут подать заявку на получение статуса, пройти конкурсный отбор и получить подтверждение своего профессионализма. А также — доплату к окладу.

«Вечерняя Москва» пообщалась со Светланой Исаенко, уже получившей статус «Московская медсестра». Она работает старшей медицинской сестрой в Детской городской поликлинике № 42.

Коренная москвичка, выросшая в Ясеневе, обладательница самой теплой улыбки, о профессии медсестры даже не мечтала. Все оказалось случайно. Но порой именно так и проявляется судьба человека: обстоятельства складываются таким образом, что в итоге оказывается — иного пути быть не могло.

— Я хотела быть педагогом, работать с детьми, но за компанию с подругой подала документы в медучилище на сестринское дело и поступила, — рассказала она.

Ни одного дня сожалений — вот как теперь говорит Светлана. Профессия дополняет ее, дает пример человечности и возможность проявить лучшие качества. После училища Светлана пошла работать медсестрой в детский сад.

— Так моя мечта помогать детям осуществилась, — отметила она. — Дети меня очень любили и никогда не боялись.

Почти 10 лет Светлана посвятила воспитанникам дошкольного учреждения.

— Секрет детской любви прост: важно, чтобы малыши знали: если пришел человек в белом халате, то это не обязательно означает что-то плохое. Ведь наша профессия — помогать людям. Чтобы объяснить это ребятам, я заходила в группы, обнимала малышей, всегда им улыбалась. Если нужно было полечить рану, то использовала детский пластырь с картинками, — поделилась московская медсестра.

По словам Светланы, сложнее было с родителями ребят — тут приходилось применять навыки дипломатии.

— Перешла работать в поликлинику в 2021 году, чтобы быть поближе к дому. Здесь у меня больше административной работы, обучаю персонал, контролирую качество их труда. Но опыт, полученный в детском саду, мне очень помогает, — рассказала она.

Заявку на получение статуса «Московская медицинская сестра» по специальности «Сестринское дело в педиатрии» Светлана подала, чтобы оценить уровень своих профессиональных знаний, пополнить опыт участия в конкурсах, своим примером показать, что все возможно и что каждая медсестра может это сделать. Перед этим она тщательно готовилась: решала тесты, штудировала специализированную литературу.

— Понимание того, что тебе одной из первых по сестринскому делу в педиатрии присвоили статус, добавило мне уверенности в себе, в своих силах. Теперь я точно знаю, что при желании возможно все, — подчеркнула она.

По словам Светланы, самым сложным при прохождении испытаний была борьба с самой собой и с волнением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Ефремова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы:

— Продолжается прием заявок на получение престижных статусов «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат». Впервые статус московской медсестры получили специалисты, работающие в педиатрии. В этот раз мы присвоили статус 19 медсестрам, семь из них работают в детских больницах и поликлиниках. Всем работающим в городских медорганизациях медсестрам и медбратьям, получившим почетный статус, в течение пяти лет будет ежемесячно выплачиваться надбавка в размере 7,5 тысячи рублей.

СПРАВКА

Набор кандидатов на соискание почетных статусов «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» начался 20 августа 2021 года. При прохождении оценочных процедур необходимо показать теоретические знания, практические навыки на симуляционном оборудовании, а также решить ситуационные задачи и предоставить портфолио. Кроме общих вопросов, для получения статуса по специальности «сестринское дело в педиатрии» предусмотрены и специальные.

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