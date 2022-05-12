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Ракова поздравила столичных медсестер с профессиональным праздником

Павел Гриднев
Общество
Ракова поздравила столичных медсестер с профессиональным праздником
Фото: Комплекс социального развития Москвы

12 мая во всем мире отмечается Международный день медицинской сестры. Это еще один повод сказать искреннее «спасибо» всем медсестрам и медбратьям Москвы. Вас 50 тысяч — в детских, взрослых больницах, в поликлиниках.

Именно вы всегда находитесь рядом с пациентом на всем пути от диагностики до выздоровления. Взять анализ, сделать капельницу, подготовить к операции, помочь после нее. Все это вы.

Мы очень ценим ваш профессионализм. И рады, что можем его поощрить. Для этого в городе есть возможность получить статус «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат». Мы хотим, чтобы вы могли выполнять вашу работу в комфортных условиях. Для этого мы ремонтируем стационары и поликлиники, закупаем хорошее оборудование, ставим эргономичную мебель. Разработали по вашим пожеланием удобную форму и обувь — с 2021 года в экипировочном центре выдали уже более 80 тысяч комплектов. Она обновляется ежегодно.

Где бы вы ни были — у больничной койки, в операционной, в процедурном кабинете — от вашего доброго слова и чуткости больным становится легче. Нередко один лишь короткий разговор с вами дает пациентам больше уверенности в том, что выздоровление уже близко.

Спасибо вам от имени всех москвичей — за ваш труд, участие и поддержку!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

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