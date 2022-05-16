Московские врачи и медсестры рассказали о получении почетного статуса

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Объявлены новые обладатели статусов «Московский врач» и «Московская медсестра». «Вечерняя Москва» пообщалась с медиками и узнала, сложный ли был экзамен. Марианна Кештова работает врачом-кардиологом в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.

— В профессии я работаю 18 лет, из них 16 лет проработала в кардиологическом отделении НИИ Склифосовского, — рассказала она.

По ее словам, статус «Московского врача» считается довольно престижным.

— Это еще одно подтверждение соответствия специалиста определенным профессиональным требованиям. Годы работы в Институте Склифосовского вселили в меня уверенность в том, что трудностей эти испытания у меня не вызовут, наоборот, лишний раз проверить свои теоретические знания никогда не помешает. Опять же я понимала, что количество специалистов, официально подтвердивших свой статус, будет положительно отражаться на престиже Института, — отметила Марианна.

Для практикующего, активного врача, специалиста, который постоянно совершенствуется, сдать и пройти эти испытания, считает медик, не сложно.

Шамиль Байрамов занимает должность заместителя главного врача, врача-хирурга в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Он тоже недавно получил почетный статус.

— В медицину я пришел в 1983 году, начинал работать медбратом, а врачом работаю с 1986 года. Соответственно, 39 лет в профессии и 36 из них — врачом, — рассказал он.

Шамиль отметил, что в последнее время стал уделять больше внимания наставничеству — обучать молодых хирургов навыкам, которые он сам обрел за весь период своей работы.

— И не имея какого-то статуса, мне было сложно говорить молодым врачам о своей профессии. Имея статус Заслуженного врача РФ, решил получить и статус в своем родном городе — Москве, — объяснил он свое решение. Испытания, добавил медик, были непростыми.

— Первый этап — компьютерное тестирование, оно включало в себя вопросы по всей медицине. Пришлось почитать и вспомнить те аспекты, которые проходил еще во время учебы в институте. Второй этап — сдача практических навыков. Интересный и достаточно сложный экзамен. После сдачи этих двух экзаменов ведущие хирурги Москвы тестируют специалиста по ситуационным задачам: как и что нужно делать в конкретной ситуации, какие исследования назначить пациенту дополнительно, какой поставить диагноз и как определить дальнейшую тактику лечения, выбрать метод оперативного вмешательства и так далее, — рассказал он.

Затем после всех трех этапов — экспертная комиссия Департамента здравоохранения на основании всех собранных документов (портфолио, документов, подтверждающих получение сертификатов специалиста, сертификатов о прослушивании тех или иных курсов, съездов, пленумов и т.д.) принимает окончательное решение о присвоение статуса.

Светлана Исаенко — старшая медицинская сестра детской городской поликлиники №42, обладательница статуса «Московская медицинская сестра» по специальности «Сестринское дело в педиатрии».

— В профессии я почти 20 лет, с 2002 года. Свою трудовую деятельность я начала в детском саду, работая с детьми, как и хотела, учась в школе. Ведь педиатрическая медицинская сестра не просто медицинская сестра, а она еще и воспитатель, и няня для маленьких пациентов, часто капризничающих из-за болезни, и дипломат при работе с родителями, — поделилась она.

Заявку на получение статуса «Московская медицинская сестра» по специальности «Сестринское дело в педиатрии» Светлана подала для того, чтобы оценить уровень своих профессиональных знаний, пополнить свой опыт участия в конкурсах, своим примером показать, что все возможно, и что каждая медицинская сестра может это сделать.

— Понимание того, что тебе одной из первых по сестринскому делу в педиатрии присвоили статус «Московская медсестра» добавило мне уверенности в себе, в своих силах. Теперь я точно знаю, что при желании возможно все и профессия медицинской сестры — это мое призвание, — подчеркнула она.

Самым сложным для нее при прохождении испытаний была борьба с самим собой, борьба с собственным волнением.

— Этап прохождения тестирования мне не показался слишком сложным. Вопросы в тестах были разные. Больше половины вопросов мне не доставили затруднений, но над некоторыми пришлось подумать. На этапе выполнения практических навыков надо было продемонстрировать четыре манипуляции. Он заставил меня поволноваться. Но я смогла собраться и побороть свое волнение, и успешно пройти оценку практических навыков, — рассказала медсестра.

Во время подготовки к испытаниям Светлана просматривала различные тесты по всем областям сестринского дела, а также читала книги и учебники по сестринскому делу в педиатрии, основам сестринского дела.