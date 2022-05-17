Высокий уровень знаний: столичные врачи повышают квалификацию и оттачивают навыки медпомощи на уникальной образовательной площадке

Студентка шестого курса Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Полина Курских проходит обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы в рамках программы «Школа профессионального роста» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 мая исполнился ровно год с момента открытия Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. «Вечерняя Москва» узнала, в чем его уникальность и как развивается центр сегодня.

Всего лишь за год своего существования Кадровый центр стал эффективной площадкой для проверки профессиональных навыков, повышения квалификации и подбора кадров для столичных больниц и поликлиник. Только для прохождения обучения медицинские сотрудники посетили центр более 25 тысяч раз, некоторые из них прошли обучение по нескольким программам.

— Система профессиональной оценки, которая внедрена на базе Кадрового центра, позволяет оценить медицинских работников в привязке к их профессиональным компетенциям и занимаемой должности, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

Здесь же проходят испытания медики, которые хотят получить статус «Московский врач».

— Создано шесть симуляционных станций, испытания на которых одновременно могут проходить сразу шесть врачей, — уточнила руководитель центра Юлия Уварова.

Отдельное внимание на площадке уделено образовательной составляющей. Благодаря серьезному оснащению медики могут оттачивать здесь свои профессиональные компетенции.

— Одна из самых топовых программ — перинатология, она объединяет в себе три специальности: неонатология, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология. Мы обучили уже 450 человек, до конца года курс пройдут еще 500 человек, — поделилась Юлия Уварова.

По ее словам, недавно стартовала программа и для врачей общей практики.

— Семейные доктора должны обладать более широким спектром навыков и оказывать медпомощь и по профильным направлениям медицины: неврология, офтальмология, инфекционные болезни, дерматовенерология и другие, — пояснила Уварова. — У нас три тысячи таких врачей, и за полтора года мы должны обучить их всех.

Еще одна важная программа центра — «Школа профессионального роста». Этот проект позволяет студентам профильных вузов проходить допобучение и практику в медицинских учреждениях Москвы.

Полина Курских учится на шестом курсе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Девушка планирует стать педиатром.

— «Школа профессионального роста» — это очень нужный, важный проект, я сейчас прохожу практику в детской поликлинике, а в Кадровом центре мы оттачиваем навыки оказания медпомощи и проведения осмотра на манекенах, — поделилась она.

Особенно Полина отметила оснащение центра, а также работу преподавателей, инструкторов. По ее словам, здесь работают и обучают самые высококвалифицированные специалисты нашего города.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Кадровом центре можно пройти оценку по 89 из 95 возможных специальностей. За год 9 тысяч врачей прошли различные оценочные процедуры, а всего центр посетили более 25 тысяч раз. Более 1,1 тысячи единиц новейшей симуляционной техники установлено в центре. Более 3 тысяч врачей общей практики в ближайшие 1,5 года пройдут обучение по всем 13 специальностям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Инфраструктура, оборудование, новейшие технологии вносят большой вклад в оказание качественной медпомощи. Но все это не имело бы значения без ключевого звена медицины — высококлассных специалистов. Наша задача — чтобы пациент был уверен в том, что ему помогут в наших больницах и медучреждениях. Для этого необходим высокий уровень квалификации, знаний и практических навыков врачей. Медицина динамично развивается, поэтому важно непрерывное образование, регулярное совершенствование умений, компетентная оценка специалистов.