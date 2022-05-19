Скифское золото вернули в мелитопольский музей

Один из орденов Великой Отечественной войны, который украли из Краеведческого музея Мелитополя. Экспонат нашли российские военные и вернули в родной фонд / Фото: РИА Новости

В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенные экспонаты, в том числе скифское золото. Украденное нашли российские военные.

Музейные ценности были похищены еще при предыдущем руководстве. Обнаружить пропажу смогли только во время специальной военной операции. Украинские СМИ, а затем и Генпрокуратура Украины обвиняли в краже российских военнослужащих. Позже выяснили, что причастны к этому сами ВСУ. Злоумышленники хотели вывезти экспонаты в Киев и далее на Западную Украину. Однако Мелитополь освободили, и план с вывозом не удался. Украденное хранилось в здании старой администрации города Мелитополя, где его и обнаружили российские военные.

Среди похищенных экспонатов особой ценностью обладает скифское золото, оно датируется IV веком до нашей эры и было найдено при раскопках в Мелитополе в 1954 году. Также среди похищенных экспонатов была большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность. Они также благополучно вернулись в краеведческий музей Мелитополя.

— Скифское золото — это уникальные предметы миров ой художественной культуры. Его крадут непорядочные люди с целью продажи и наживы. Музейные ценности на черных рынках стоят дорого, — рассказал искусствовед Михаил Миндлин. — И есть определенное количество редких боевых наград и оружия, которые очень ценятся коллекционерами, потому что их мало — либо мало было выпущено, либо мало сохранилось. Бывают случаи, когда экспонаты крадут по заказу коллекционеров. Есть безумные коллекционеры, которые готовы пойти на любое нарушение законодательства, чтобы любой ценой заполучить музейный предмет в свою коллекцию.