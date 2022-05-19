Дань эпохе великих потрясений

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Эта книга вышла в 2021 году, но заслуживает упоминания: «В годы великих потрясений: Дневник московского обывателя 1914–1924» Н. Окунева — это бестселлер.

Начало Второй мировой войны, грозовые облака над Европой и Россией; эшелоны, тянущиеся в сторону фронта, сестры милосердия, похожие на мадонн. За плечами у России — революция 1905 года, впереди маячит революция, чего никто еще не знает, но ее предчувствие ощущается даже в воздухе. На душе тревожно, а у кого-то — светло: мир грезит переменами, опасаясь, но и желая их...

Дневник московского обывателя — один из самых известных мемуарных источников по истории Москвы периода 1914–1924 годов. Десять лет жизни страны отражены в них со всей беспристрастностью свидетеля времени. В свое время публикация фрагментов из этих воспоминаний стала сенсацией и, по сути, произвела переворот в отечественной мемуаристике. В изданном «Дневнике» впервые воспроизведен весь текст Н. Окунева без купюр.

Внимательный и точный автор предельно конкретно фиксировал все этапы перемен, смену одного мира миром другим, смену старой Москвы на Москву новую. Дневник Окунева, ярчайшая иллюстрация жизни города, не может не стать настольной книгой всех, кто интересуется историей и краеведением.