В столице определили победителей и призеров театрального фестиваля-конкурса

Фото: Департамент образования и науки Москвы

В столице завершился Городской театральный фестиваль-конкурс «Театральный Олимп – 2022», который в этом году был посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Его участниками стали более 8 тысяч учащихся из 233 образовательных организаций столицы. Ребята представили на конкурс 587 постановок. Это детские, драматические, кукольные, музыкальные, танцевально-пластические спектакли, моно- и радиоспектакли, литературно-музыкальные композиции и сценические этюды. В основу постановок легли произведения отечественных и зарубежных авторов, сценарии фронтовых концертов, созданных в рамках проекта «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны».

— Фестиваль «Театральный Олимп» помогает сохранять уникальные традиции русского искусства, формировать бережное отношение к родной культуре посредством театральной педагогики, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Работы юных артистов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги театральных вузов, актеры театра и кино, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, руководители детских театров и студий. Особое внимание было уделено режиссерскому замыслу и его воплощению, уровню мастерства актеров, музыкальному и художественному оформлению, работе с первоисточником.

30 постановок, набравших наибольшее количество баллов, были допущены к участию в третьем этапе фестиваля-конкурса. Победителей и призеров определили в 11 номинациях. Торжественная церемония награждения состоялась на сцене Учебного театра Театрального института имени Бориса Щукина.

— Нас бесконечно порадовали спектакли, ставшие лауреатами фестиваля-конкурса «Театральный Олимп». Мы, театральные педагоги, были поражены, насколько дети свободны и, главное, увлечены тем, что они делают. В этом году нас поразило, как внимательно участники отнеслись к костюмам и декорациям, все это было максимально ими продумано, — отметила Мария Оссовская, заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина.

Городской театральный фестиваль-конкурс «Театральный Олимп» проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы при содействии Театрального училища им. Бориса Щукина.