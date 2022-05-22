Топ-5 самых необычных мест для свадьбы в Москве

Фото: Пресс-служба департамента транспорта города Москвы

Проект по регистрации брака в необычных местах столицы активно развивается на протяжении трех лет. Более 25 тысяч пар с начала проекта выбрали в качестве места для бракосочетания одну из нестандартных площадок. Молодожены женились на спортивном стадионе, на высоте более 300 метров или под землей — на станции метро. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 самых необычных мест для свадебной церемонии в столице.

Останкинская телебашня

Влюбленные могут зарегистрировать брак в самой высокой башне Европы и Азии — Останкинской телебашне. Ее высота составляет 540 метров. Торжественная церемония в помещении со стеклянным полом и грандиозным видом на столицу запомнится молодоженам до конца жизни!

Адрес: г. Москва, улица Академика Королева, дом 15, корпус 1.

Где подать заявление: в Медведковском отделе ЗАГС по адресу: улица Молодцова, дом 1а.

Спорткомплекс «Лужники»

Любители футбола могут организовать регистрацию брака в спорткомплексе «Лужники». Это самый вместительный стадион в Восточной Европе. Это позволит молодоженам пригласить на свою свадьбу всех родственников и друзей без ограничений! А также устроить спортивную тематическую свадьбу.

Самый вместительный стадион Восточной Европы дважды вошел в историю мирового спорта. В 1980 году здесь состоялась Олимпиада.

Адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 24.

Где подать заявление: в Вернадском отделе ЗАГС по адресу: улица Лобачевского, дом 2.





Исторический павильон «Космос»

Прикоснуться к чему-то неизведанному и таинственному можно в историческом павильоне «Космос». Свадебная церемония проходит в подкупольной части, а на фоне вращается макет планеты Земля. Молодожены и гости праздника увидят свыше 120 уникальных образцов летательной и космической техники и более двух тысяч редких фотографий и видео об истории космонавтики.

Адрес: г. Москва, проспект Мира, домовладение 119, площадь Промышленности, павильон № 34.

Где подать заявление: во Дворце бракосочетания на ВДНХ по адресу: проспект Мира, домовладение 119, строение 421.

Станция метро «Маяковская»

Таинственную и загадочную церемонию бракосочетания можно провести на станции метро «Маяковская». Регистрация проходит ночью, когда в метро никого нет. Романтическая атмосфера «Маяковской» и марш Мендельсона навсегда останутся в памяти. А фотосессия в вагоне станет украшением свадебного альбома.

Адрес: г. Москва, Триумфальная площадь.

Где подать заявление: во Дворце бракосочетания № 1 по адресу: Малый Харитоньевский переулок, дом 10, строение 1.

«Москвариум»

Свадебная церемония проходит в зоне главного морского аквариума. Там обитают более 300 видов морских животных и рыб. Молодожены смогут любоваться скатами, акулами и черепахами во время торжественной церемонии, а на фоне будет играть волшебная музыка арфы. Если вам близка подводная тематика, то это идеальное место для свадьбы!

Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 23

Где подать заявление: во Дворце бракосочетания на ВДНХ по адресу: проспект Мира, домовладение 119, строение 421.