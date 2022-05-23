Освобожденные территории возвращаются к мирной жизни

Российский солдат охраняет аллею Славы в Херсоне, где установлен мемориал, посвященный подвигам героев — уроженцев Херсонщины. Они принимали участие в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас там развевается копия знамени Победы / Фото: АР/ТАСС

Российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают освобождать города и села от украинских националистов и помогать мирным жителям.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, силами оперативно-тактической и армейской авиации за сутки были поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения военной техники украинских националистов. А также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман.

Кроме того, Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки в результате ударов авиации выведены из строя почти 40 единиц украинской военной техники.

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи реактивных систем залпового огня «Град», а также украинская станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области, — сказал Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации за сутки уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов и перехватили два наряда, выпущенных реактивными системами залпового огня вооруженных сил Украины.

На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Глава Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что, несмотря на серьезный ущерб, нанесенный городу, который пострадал во время освобождения от украинских войск, удалось наладить движение общественного транспорта.

— Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышли 12 транспортных средств,— сообщил Константин Иващенко.

Он отметил, что власти города также наладили работу четырех больниц и трех автозаправочных станций.

В Херсоне же возобновили свою работу школы искусств. Там уже начали принимать заявления на обучение в следующем году, сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в Херсонской области. По его словам, молодежь там растили на книгах, в которых учили собирать фугасы и ненавидеть все российское.

— Необходимо рассказывать подросткам настоящую историю. Те факты, которые мы знаем про нацистов, но которые намеренно замалчиваются на Западе, чтобы нивелировать подвиг советских людей, однажды освободивших мир от фашизма, — сообщил Игорь Кастюкевич.

Он также добавил, что в планах провести аудит в библиотеках населенных пунктов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины, а затем обновить книжные фонды, пополнив их новыми изданиями.

А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию их страны .

— Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, сооружение завалов, — сказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Мурадов, постоянный представитель Республики Крым при президенте России:

— Украина утратила шанс сохранить себя в прежних границах, нарушив принципы уважения к другим народам и став нежизнеспособной. Ни одна страна не станет терпеть это в отношении своих народов на территории соседнего государства, особенно если это оборачивается откровенным уничтожение людей, как это в последние годы было на Украине в отношении русских и русскоговорящих.