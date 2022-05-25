Для чего кафе и ресторанам нужны сервисы бронирования столиков

Фото: «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день услуга резервирования столика есть практически в каждом ресторане. Это удобная функция для гостей, которые могут заранее спланировать свой обед, ужин, праздник или другой последующий досуг. Не менее полезно это и для самих заведений, поскольку сервис и система бронирования для ресторанов — прекрасный инструмент для улучшения их работы и аналитики. Подробнее о плюсах подключения к такой системе читайте в этой статье.

Удобный план заведения

Сервисы бронирования столиков позволяют держать всю нужную информацию в электронном виде в одном месте: от количества свободных столиков до актуальных броней. Это очень удобно, поскольку бумажные носители могут потеряться, испортиться, перестать быть актуальными буквально спустя несколько часов. Электронные же варианты позволяют работать на любых устройствах — планшетах или ноутбуках — получается экономия времени и польза для экологии.

Возможность работы с постоянными посетителями и новыми гостями

Crm для кафе и ресторана позволяет принимать одновременно несколько звонков, показывать контактные данные и историю посещений посетителей. В случае необходимости можно воспользоваться профилем гостя, где указаны его любимые блюда, предпочтения по рассадке и другие моменты. Также для брони можно оставлять заметки, например, что среди посетителей будут дети. Наконец, система позволяет направить гостю автоматическое напоминание о брони, а после — предложение оставить отзыв о помещении места.

Помощь в заполнении зала в «тихие» часы

Использование сервисов бронирования позволяет привлечь посетителей в непопулярные часы, как правило, утром до обеда и с 15:00 до 19:00. Сделать это можно с помощью небольших скидок на меню или комплиментов от заведения. В этом случае ресторан почти ничего не теряет — если имеющий бронь гость не придет, то это не приведет к убыткам, поскольку заведение и так в эти часы обычно не заполнено полностью.

Уменьшение рисков

В некоторых системах бронирования клиенту необходимо внести предоплату, чтобы закрепить за собой столик. Если гость не придет, возможность вернуть депозит будет ограничена, а значит ресторан не останется в большом убытке, а также сможет посадить за этот стол других посетителей.

Планирование на день и вечер

Сервис для бронирования покажет, какой ожидается поток гостей вечером. Это особенно полезно в том случае, если у заведения большое меню, а значит много процессов на кухне. Можно заранее рассчитать, сколько примерно потребуется закусок и холодных блюд и даже что-то подготовить. Тогда в наплыв посетителей загрузка на кухне будет минимизирована, а это улучшает сервис и даже качество блюд.

В некоторых случаях можно предупредить гостей, что с ними одновременно есть другие резервы, поэтому можно заблаговременно сделать предзаказ по закускам. Это позволит разгрузить холодный процесс на кухне и сократит ожидание этих и других блюд.

Таким образом подключение к системе для бронирования столиков предоставляет широкие возможности для владельцев ресторанного бизнеса улучшить свое положение в этой сфере.

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