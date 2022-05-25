Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Для чего кафе и ресторанам нужны сервисы бронирования столиков

Полина Французова
Общество
Для чего кафе и ресторанам нужны сервисы бронирования столиков
Фото: «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день услуга резервирования столика есть практически в каждом ресторане. Это удобная функция для гостей, которые могут заранее спланировать свой обед, ужин, праздник или другой последующий досуг. Не менее полезно это и для самих заведений, поскольку сервис и система бронирования для ресторанов — прекрасный инструмент для улучшения их работы и аналитики. Подробнее о плюсах подключения к такой системе читайте в этой статье.

Удобный план заведения

Сервисы бронирования столиков позволяют держать всю нужную информацию в электронном виде в одном месте: от количества свободных столиков до актуальных броней. Это очень удобно, поскольку бумажные носители могут потеряться, испортиться, перестать быть актуальными буквально спустя несколько часов. Электронные же варианты позволяют работать на любых устройствах — планшетах или ноутбуках — получается экономия времени и польза для экологии.

Возможность работы с постоянными посетителями и новыми гостями

Crm для кафе и ресторана позволяет принимать одновременно несколько звонков, показывать контактные данные и историю посещений посетителей. В случае необходимости можно воспользоваться профилем гостя, где указаны его любимые блюда, предпочтения по рассадке и другие моменты. Также для брони можно оставлять заметки, например, что среди посетителей будут дети. Наконец, система позволяет направить гостю автоматическое напоминание о брони, а после — предложение оставить отзыв о помещении места.

Помощь в заполнении зала в «тихие» часы

Использование сервисов бронирования позволяет привлечь посетителей в непопулярные часы, как правило, утром до обеда и с 15:00 до 19:00. Сделать это можно с помощью небольших скидок на меню или комплиментов от заведения. В этом случае ресторан почти ничего не теряет — если имеющий бронь гость не придет, то это не приведет к убыткам, поскольку заведение и так в эти часы обычно не заполнено полностью.

Уменьшение рисков

В некоторых системах бронирования клиенту необходимо внести предоплату, чтобы закрепить за собой столик. Если гость не придет, возможность вернуть депозит будет ограничена, а значит ресторан не останется в большом убытке, а также сможет посадить за этот стол других посетителей.

Планирование на день и вечер

Сервис для бронирования покажет, какой ожидается поток гостей вечером. Это особенно полезно в том случае, если у заведения большое меню, а значит много процессов на кухне. Можно заранее рассчитать, сколько примерно потребуется закусок и холодных блюд и даже что-то подготовить. Тогда в наплыв посетителей загрузка на кухне будет минимизирована, а это улучшает сервис и даже качество блюд.

В некоторых случаях можно предупредить гостей, что с ними одновременно есть другие резервы, поэтому можно заблаговременно сделать предзаказ по закускам. Это позволит разгрузить холодный процесс на кухне и сократит ожидание этих и других блюд.

Таким образом подключение к системе для бронирования столиков предоставляет широкие возможности для владельцев ресторанного бизнеса улучшить свое положение в этой сфере.

На правах рекламы.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте