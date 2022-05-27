Как своевременно найти квалифицированных инженеров

Фото: Игорь Генералов/Вечерняя Москва

К концу весны Минстрой дополнил строительную стратегию РФ неоптимистичным сценарием по вводу жилых площадей. Планы возводить по 120 млн кв.м рискуют не воплотиться в реальность к 2030г. ввиду сложной экономической ситуации.

Столичные градоначальники поддерживают застройщиков и пытаются уменьшить финансовую нагрузку по важным проектам.

Индикаторы hh.ru подсвечивают, что область строительства и недвижимости столицы переживает не лучший этап. Количество вакансий снизилось на 10% за месяц и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минусы компенсирует 4-е место среди 10 сфер с высоким спросом на профессионалов.

Другой значимый сектор экономики показывает значения с противоположными знаками по динамике открытых позиций: — 8% составляет месячный показатель по производству и +8% годовой. Производственные специалисты занимают пятую строчку по востребованности у работодателей.

Работа на предприятиях Москвы не затухает и продолжается горячий весенне-летний сезон у строителей. Растут новостройки и здания социальной инфраструктуры, продвигается программа реновации, готовятся к приёму транспортных потоков новые развязки.

Как найти инженера?

Объекты по-прежнему требуют контроля со стороны инженеров, начальников участков и прорабов. От них необходим внушительный перечень деловых качеств и знаний. Техническая квалификация дополняется умением организовывать деятельность подчинённых, вплоть до воспитательных моментов. В зависимости от масштаба, структуры и профиля компании между упомянутыми сотрудниками распределяется ответственность за процессы, документацию, сохранность оборудования, безопасность рабочих и окружающей среды, соблюдение прочих требований.

При ключевой роли в нескольких отраслях, в последние десятилетия падал престиж инженерных должностей, и уровень оплаты по ним не всегда соответствовал объёму обязанностей.

Из-за кризиса наниматели стремятся найти инженера, который готов сразу принять функционал и предложить способы оптимизации. Нехватку высококлассных ИТР трудно восполнить экспресс-курсами, требуются профильное обучение и практические навыки.

Наличие анкет на известных порталах не гарантирует, что в случае необходимости получится быстро найти инженера с релевантными образованием и опытом, согласного на перемены в свой жизни.

Рекрутинг может длиться значительное время и отрывать руководителей от основных задач для первичного согласования кандидатур и проведения собеседований. Сократить длительность поиска позволит обращение в агентство по подбору персонала.

После получения заявки на рекрутинг за организацией закрепляется опытный рекрутер, в его распоряжении актуальные базы с претендентами и практика подбора, проверки и коммуникаций.

До направления соискателя на встречу с будущим руководством, агентство по подбору персонала выясняет достоверность и соответствие данных условиям клиента, проверяет чистоту репутации и проводит интервью по отработанным методикам. Тщательный и при этом оперативный отбор минимизирует временные затраты заказчика на рекрутинг и снижает риски, связанные с отсутствием кадров.

Профессиональный рекрутинг повышает шансы успешной адаптации после трудоустройства. При изменении жизненных обстоятельств у инженера и досрочного увольнения, агентство по подбору персонала выполняет гарантийные обязательства и подбирает замену в сжатые сроки.

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