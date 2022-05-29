Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Актеру диктует время

Анна Бояринова

Сюжет: 

Интервью
Общество
Актеру диктует время
Сцена из спектакля «Доходное место» (в роли Вышневского) / Фото: Пресс-служба Малого театра

29 мая 70-летний юбилей отмечает один из самых признанных мастеров Малого театра, народный артист России Александр Ермаков. Режиссеры называют его артистом шукшинской породы, соединяющим в себе жизненную правду человека «от земли» с душевностью и лиричностью. Для зрителей он давно стал родным человеком на сцене. «ВМ» актер рассказал о тонкостях игры на сцене и любви к столице.

— Ваш актерский путь начался в харьковском Дворце пионеров. В чем секрет удачной карьеры?

— Наверное, талант, искра божья, – это принципиальный момент. Например, вступительные экзаменыв Горьковское театральное я чуть было не провалил. Но не потому, что был бездарен, а из-за малороссийского говора – я вырос в Харькове. В комиссии одна дама поставила двойку, а Валерий Гелендеев, легендарный педагог по сценической речи, увидел во мне что-то, поставил пятерку, и по среднему баллу меня приняли. Он потом со мной долго работал и поставил мне образцовую речь. Ясно, что успех опирается на талант, но само по себе без искры, самобытности, органичности, – он ничто!

— В Малый с нечистой речью не берут – театр строгих правил. Ваш театр обвиняют в излишнем консерватизме.

— У нас есть пространство для экспериментов – филиал на Малой Ордынке. Там можно увидеть пьесы современных драматургов. Здесь вопрос не консерватизма, а сохранения театрального искусства в адекватных, вечных всегда морально-нравственных рамках. Чтобы не было безобразия. По-моему, это нормально. Особенно это важно сегодня, в беспринципные времена для искусства, когда творцы хотят вседозволенности, игры без правил.

— Традиции – это хорошо. Но их тоже нужно развивать.

- Я бы сказал иначе: не развивать, а делать созвучным времени. Время диктует свое – хотите вы или нет. Если посмотреть на пьесы Островского, то они все, написанные полтора столетия назад, как про нас сегодняшних! Характеры, столкновения интересов, жизненные ситуации, естество человека как такового, – эти категории всегда неизменны. Малый театр жив этим вечным.

— Чтобы хорошо справиться с ролью, работа партнера важна для вас?

— Важна – не то слово. Это определяющий фактор. Органика возникает не сама по себе, а из полного, всеобщего взаимопроникновения… Самое главное у актера – это глаза, от них все идет. Мне посчастливилось работать с такими великими мастерами Малого театра как Элина Быстрицкая, Евгений Самойлов, Ольга Пашкова, Татьяна Панкова, Борис Клюев, Александр Потапов и многими другими. Особенно интересно было взаимодействовать как с актером, так и режиссером Виталием Соломиным. Мы были партнерами в его спектакле-мюзикле «Свадьба Кречинского». Это был уникальный опыт.

Актеру диктует время Сцена из спектакля «Женитьба» (в роли Анучкина) / Фото: Пресс-служба Малого театра

— Быть хорошим партнером, значит, уметь уходить в тень. Не каждый готов на такое.

— Вы правы. Нужно любить не себя в театре, а театр как таковой. И тогда сосредоточить внимание на партнере, а не на себе, будет чем-то естественным. Для меня это правило даже в эпизодах.

— Ваша небольшая роль в «Ревизоре» признана эталоном эпизода и отмечена премией Правительства России.

— Работая над Шпекиным, я исходил из того, что у Гоголя везде юмор. Добиться простоты и ясности было моей основной задачей.

— Одна из лучших ваших последних ролей – владыка Сергий в «Смуте».

— Там мне тоже везет с партнерами. Вы бы видели глаза массовки в сцене, когда мой герой молится с народом, стоя спиной к залу, – они горят переживаниями! Если бы не такая поддержка, уверен, проникновенности у Сергия было бы меньше. Произносить молитвы в театре очень сложно: слова, которые обычно говорите один на один с Господом, становятся частью сценического языка. Спасибо партнерам и молитве, читаю ее перед каждым спектаклем.

— Где русскому народу черпать силы сегодня, когда многие от нас отвернулись?

— Я думаю об этом, и каждый раз прихожу к пониманию, что в семье. В уважении и сохранении того, что делает семью семьей в традиционном русском смысле слова. Почтение, забота, способность уступить и поступиться чем-то во имя ближнего, – все это сохранит семью, а значит, укрепит каждого из нас. Я знаю, о чем говорю. Со своей женой Оксаной я уже больше 50 лет рядом.

Актеру диктует время Сцена из спектакля «Ревизор» (в роли Шпекина) / Фото: Пресс-служба Малого театра

— Вы известны и как родоначальника исторической реконструкции в столице.

— Я был одним из первых, кто стал этим заниматься в 1990-ых. Я очень люблю Москву, особенно свой район Лефортово с его богатой историей, освященной личностью Петра I. Мы впервые показали москвичам историю – это было так свежо, красиво, интересно. Власть, конечно, оценила нас, приглашала на Красную площадь. Каждый район имеет свое историческое богатство. Знать историю родного места и показывать ее – сегодня это особенно важно.

Александр Юрьевич Ермаков

Народный артист России, лауреат престижных премий, кавалер Ордена Дружбы и ордера Почета, является одном из признанных мастеров Малого театра.

Он настоящий русский актер, соединяющий в своем творчестве собственный опыт и традиции нескольких театральных школ. В свои роли Александр Ермаков вкладывает нечто большее, чем профессионализм – глубину психологического содержания образа, интересное толкование характеров, раздумья о жизни и людях. Выходя на сцену, он каждый раз доказывает свое призвание, следую навсегда своему пути.

Малый театр Искусство Культура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте