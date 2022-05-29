Актеру диктует время

Сцена из спектакля «Доходное место» (в роли Вышневского) / Фото: Пресс-служба Малого театра

29 мая 70-летний юбилей отмечает один из самых признанных мастеров Малого театра, народный артист России Александр Ермаков. Режиссеры называют его артистом шукшинской породы, соединяющим в себе жизненную правду человека «от земли» с душевностью и лиричностью. Для зрителей он давно стал родным человеком на сцене. «ВМ» актер рассказал о тонкостях игры на сцене и любви к столице.

— Ваш актерский путь начался в харьковском Дворце пионеров. В чем секрет удачной карьеры?

— Наверное, талант, искра божья, – это принципиальный момент. Например, вступительные экзаменыв Горьковское театральное я чуть было не провалил. Но не потому, что был бездарен, а из-за малороссийского говора – я вырос в Харькове. В комиссии одна дама поставила двойку, а Валерий Гелендеев, легендарный педагог по сценической речи, увидел во мне что-то, поставил пятерку, и по среднему баллу меня приняли. Он потом со мной долго работал и поставил мне образцовую речь. Ясно, что успех опирается на талант, но само по себе без искры, самобытности, органичности, – он ничто!

— В Малый с нечистой речью не берут – театр строгих правил. Ваш театр обвиняют в излишнем консерватизме.

— У нас есть пространство для экспериментов – филиал на Малой Ордынке. Там можно увидеть пьесы современных драматургов. Здесь вопрос не консерватизма, а сохранения театрального искусства в адекватных, вечных всегда морально-нравственных рамках. Чтобы не было безобразия. По-моему, это нормально. Особенно это важно сегодня, в беспринципные времена для искусства, когда творцы хотят вседозволенности, игры без правил.

— Традиции – это хорошо. Но их тоже нужно развивать.

- Я бы сказал иначе: не развивать, а делать созвучным времени. Время диктует свое – хотите вы или нет. Если посмотреть на пьесы Островского, то они все, написанные полтора столетия назад, как про нас сегодняшних! Характеры, столкновения интересов, жизненные ситуации, естество человека как такового, – эти категории всегда неизменны. Малый театр жив этим вечным.

— Чтобы хорошо справиться с ролью, работа партнера важна для вас?

— Важна – не то слово. Это определяющий фактор. Органика возникает не сама по себе, а из полного, всеобщего взаимопроникновения… Самое главное у актера – это глаза, от них все идет. Мне посчастливилось работать с такими великими мастерами Малого театра как Элина Быстрицкая, Евгений Самойлов, Ольга Пашкова, Татьяна Панкова, Борис Клюев, Александр Потапов и многими другими. Особенно интересно было взаимодействовать как с актером, так и режиссером Виталием Соломиным. Мы были партнерами в его спектакле-мюзикле «Свадьба Кречинского». Это был уникальный опыт.

Сцена из спектакля «Женитьба» (в роли Анучкина) / Фото: Пресс-служба Малого театра

— Быть хорошим партнером, значит, уметь уходить в тень. Не каждый готов на такое.

— Вы правы. Нужно любить не себя в театре, а театр как таковой. И тогда сосредоточить внимание на партнере, а не на себе, будет чем-то естественным. Для меня это правило даже в эпизодах.

— Ваша небольшая роль в «Ревизоре» признана эталоном эпизода и отмечена премией Правительства России.

— Работая над Шпекиным, я исходил из того, что у Гоголя везде юмор. Добиться простоты и ясности было моей основной задачей.

— Одна из лучших ваших последних ролей – владыка Сергий в «Смуте».

— Там мне тоже везет с партнерами. Вы бы видели глаза массовки в сцене, когда мой герой молится с народом, стоя спиной к залу, – они горят переживаниями! Если бы не такая поддержка, уверен, проникновенности у Сергия было бы меньше. Произносить молитвы в театре очень сложно: слова, которые обычно говорите один на один с Господом, становятся частью сценического языка. Спасибо партнерам и молитве, читаю ее перед каждым спектаклем.

— Где русскому народу черпать силы сегодня, когда многие от нас отвернулись?

— Я думаю об этом, и каждый раз прихожу к пониманию, что в семье. В уважении и сохранении того, что делает семью семьей в традиционном русском смысле слова. Почтение, забота, способность уступить и поступиться чем-то во имя ближнего, – все это сохранит семью, а значит, укрепит каждого из нас. Я знаю, о чем говорю. Со своей женой Оксаной я уже больше 50 лет рядом.

Сцена из спектакля «Ревизор» (в роли Шпекина) / Фото: Пресс-служба Малого театра

— Вы известны и как родоначальника исторической реконструкции в столице.

— Я был одним из первых, кто стал этим заниматься в 1990-ых. Я очень люблю Москву, особенно свой район Лефортово с его богатой историей, освященной личностью Петра I. Мы впервые показали москвичам историю – это было так свежо, красиво, интересно. Власть, конечно, оценила нас, приглашала на Красную площадь. Каждый район имеет свое историческое богатство. Знать историю родного места и показывать ее – сегодня это особенно важно.

Александр Юрьевич Ермаков

Народный артист России, лауреат престижных премий, кавалер Ордена Дружбы и ордера Почета, является одном из признанных мастеров Малого театра.

Он настоящий русский актер, соединяющий в своем творчестве собственный опыт и традиции нескольких театральных школ. В свои роли Александр Ермаков вкладывает нечто большее, чем профессионализм – глубину психологического содержания образа, интересное толкование характеров, раздумья о жизни и людях. Выходя на сцену, он каждый раз доказывает свое призвание, следую навсегда своему пути.