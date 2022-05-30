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Зерно должно стать дешевле

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Зерно должно стать дешевле
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

30 мая президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что пополнение внутренних запасов зерна страны почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

По его словам, посевная кампания проходит нормально.

— На данный момент засеяно 23 миллиона гектаров земли. Это на 1,09 миллиона меньше, чем в прошлом сезоне, но все равно достаточно, чтобы поддерживать как мировые запасы, так и собственные зернохранилища, — сказал Аркадий Злочевский.

Президент Российского зернового союза отметил, что большую часть наших запасов составляют озимые сорта, высаженные еще осенью. На данный момент от всей посевной площади они занимают почти 17 миллионов гектаров. Поэтому требуют внимательного ухода и подкормки, чтобы объемы будущего урожая были высокими.

— Пока на этой неделе подкормили всего 200 тысяч гектаров озимых сортов. В прошлом году цифры были в два раза больше. Темпы достаточно существенно снизились, потому что уменьшились объемы высадки озимых. Урожай при этом все равно будет хорошим, и 16,6 миллиона гектаров под озимыми у нас гарантированно есть, — поделился Аркадий Злочевский.

Он добавил, что рекордных сборов ждать не стоит, но и без того результат будет неплохой.

— Прогнозируется почти 800 миллионов тонн пшеницы и 120 миллионов тонн других культур, — добавил Аркадий Злочевский.

Он отметил, что в союзе хотят верить в резкое понижение цен на зерно в мире. Ведь именно цена приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности.

— Если бы сейчас не нагнеталась мировая обстановка в отношении продовольственного снабжения и не стояли бы препятствия на логистических путях, то цена была бы не выше 300 долларов за тонну, а не почти 450, как сейчас. Вот такая цена истерии, — объяснил Злочевский.

Так что стоимость необходимо сильно снижать.

— Сейчас запасов больше, урожаи в мире неплохие, несмотря на то что некоторые страны пострадали от засухи. А мы нет, нам повезло в этом году, — сказал Злочевский.

Он добавил, что союз активно взаимодействует с частным селекционным сектором.

— На текущий момент примерно 10 процентов семян сахарной свеклы будет поставлено отечественными селекционерами. А через пять-шесть лет мы полностью закроем потребность в импортных семенах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Российского зернового союза, страна поставляет на мировую арену на 5 000 000 тонн зерна меньше, чем ее экспортный потенциал. Можно было вывезти 40 000 000 тонн, а получится 36 000 000. Согласно рекомендациям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, запасы зерна должны составлять 17 процентов от уровня потребления. По ожиданиям на 1 июля, в мире будет запас на 16 недель. Это больше, чем в 2007– 2008 годах.

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