Работодатель ценит опыт: котируется ли онлайн-образование на российском рынке труда

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Образование на онлайн-курсах становится все более популярным в последние годы. Многие россияне отдают предпочтение дистанционному обучению и отказываются от высшего образования. Работодатели положительно относятся к этой тенденции, что еще больше увеличивает интерес к данному виду обучения. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, временная ли это тенденция или будущее за онлайн-курсами.

Директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук Игорь Исаев уверен, что обучение на онлайн-курсах гораздо удобнее для студентов. Однако он считает, что нужно иметь сильную мотивацию, чтобы пройти их максимально продуктивно.

— Онлайн-курсы гораздо удобнее, чем традиционный формат обучения. Лично я бы даже предпочел дистанционное обучение. Например, иностранным языкам. Это не привязывает человека к дороге, экономит время. Тем не менее студенты должны иметь высокую мотивацию, чтобы качественно пройти онлайн-курс. Многие из них не замотивированы на учебу и не будут стараться. Я рекомендую обязательно взаимодействовать с педагогами. Нужно делать упор не только на домашнюю работу, но и на контакт преподавателя и студента. Если у человека есть сильная мотивация, то нет никакой разницы, как он будет получать образование: онлайн или дистанционно, — заявил специалист.

Эксперт считает, что за последние несколько лет онлайн-курсы хорошо себя зарекомендовали. Человек может не опасаться того, что потом он вдруг останется без работы.

— Я уверен, что за онлайн-образованием наше будущее. Многие курсы за последние несколько лет очень хорошо себя зарекомендовали. В большинстве случаев в дипломе о высшем образовании нет никакого смысла. Работодатель ценит опыт. Если вы имеете профессиональные качества в вашей области и приносите пользу, то совершенно неважно, закончили вы высшее учебное заведение или онлайн-курсы, — сказал он.

Исаев заявил, что для большинства профессий достаточно онлайн-курсов, но некоторые специальности невозможно освоить без высшего образования.

— Я считаю, что есть ограниченное число областей, где диплом о высшем образовании обязателен. Например, наука. Это гарантирует, что ученик получил обязательный объем знаний, который больше, чем его профессиональные навыки в текущий момент. Смысл высшего образования заключается в том, чтобы дать человеку знания, которые превосходят его опыт. Если вы ищете творческую работу, то диплом необязателен — важна практика. А если вы хотите связать свою жизнь с работой, которая предусматривает владение глубокими теоретическими дисциплинами, то одни только онлайн-курсы не подойдут, нужно получать высшее образование, — подытожил специалист.

PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров рассказал «Вечерней Москве», что работодатели положительно относятся к кандидатам с сертификатом об окончании онлайн-курсов. А наличие высшего образования — уже давно необязательно условие для успешного карьерного роста.

— Работодатели относятся позитивно к обучению на онлайн-курсах у соискателей. Сейчас наблюдается снижение ценности высшего образования. В настоящий момент в России дефицит профессиональных кадров. Однако это не значит, что наниматель снижает требования к потенциальным сотрудникам. В основном ценится опыт кандидата за последние три года. Именно поэтому онлайн-образование вполне приемлемо, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что люди современных цифровых и творческих профессий не нуждаются в высшем образовании. Онлайн-обучение станет отличным подтверждением их квалификации.

— Онлайн-образование отлично подойдет людям с творческими специальностями и digital-профессиями. Они не требуют глубокого академического образования. Например, маркетологи, SMM-менеджеры, IT-специалисты, копирайтеры будут востребованы без высшего образования. А если у таких специалистов есть успешные кейсы и они смогут подтвердить свою работоспособность, тогда работодатели будут за них бороться, — подытожил собеседник «ВМ».