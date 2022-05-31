Спасла жизнь бойцам и раненому мальчику

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах наших военных во время спецоперации на Украине.

Точный удар ракеты

Группа российских военных обнаружила тщательно замаскированные позиции националистов. Капитан Александр Михальский должен был ликвидировать боевиков для последующего наступления мотострелков. Расчет капитана нанес по позициям противника ракетный удар. Был уничтожен резервный командный пункт, четыре установки реактивных систем залпового огня и 15 радикалов.

Вынесла раненых товарищей из-под обстрела

Ефрейтор Кристина Ким в бою с националистами оказалась под плотным огнем противника. Несмотря на это она оказала первую помощь 12 раненым десантникам, после чего лично вынесла их из-под обстрела и разместила в безопасном месте, чем спасла жизни товарищей. После завершения боя она обеспечила эвакуацию всех раненых в полевой медотряд. Также Кристина Ким оказывала медпомощь и гражданскому населению. Она спасла жизнь четырехлетнему раненому мальчику, попавшему под обстрел радикалов. Ребенок был успешно доставлен в ближайшую больницу.

Прорвали окружение

Мотострелковая рота под руководством капитана Павла Корякина вела наступление, чтобы вытеснить украинских радикалов с занимаемых позиций. Во время боя с многократно превосходящими силами националистов его подразделение было окружено. Корякин оперативно организовал круговую оборону, получил ранение, но продолжил командование подчиненными.

Благодаря его командирскому мастерству бойцы смогли прорвать окружение и нанести противнику существенный урон: националисты вынуждены были отступить. Храбрость Корякина, равно как и слаженность личного состава роты, дали возможность уничтожить в бою почти 40 радикалов и четыре единицы бронетехники.