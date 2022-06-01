Властелин колес: как живет москвич,у которого тысяча велосипедов

Андрей Мятиев участвует в исторических велопробегах / Фото: Из личного архива

Коллекция велосипедов Андрея Мятиева насчитывает около 1000 экземпляров. Многим из них больше сотни лет. И количество их растет. О своем увлечении москвич рассказал «Вечерней Москве».

Когда Андрею было 13 лет, соседи по даче нашли в сарае за поленницей древний мотоцикл и предложили мальчику забрать пыльный «агрегат».

— Радости моей не было предела. Допотопное чудо перекочевало на нашу территорию. Довольно скоро сообразив, что своими силами мне его не восстановить, я стал искать «Следопытов автомотостарины» (САМС). Члены ныне почившего клуба тогда собирались на Ленинградском проспекте в доме № 7.

Мотоцикл оказался отечественным. Модель — ТИЗ АМ-600, 1939 года выпуска. По всей видимости, он прошел войну. Был своего рода конструктором: седло от австрийского «Пуха» (компания Puch. — «ВМ»), фара от английского «БСА» (Birmingham Small Arms. — «ВМ»), подножки от немецкого «БМВ» и задние фонари от американского «Харлея».

Чуть позднее Андрей нашел на свалке немецкий трофейный велосипед. Подросток еще не понимал, что это такое — было ясно лишь, что он довоенный. Восстановил из подручных запчастей. И с гордостью приехал на нем в клуб.

— Тогда мне в голову и пришла мысль: «В клубе многие занимаются автомобилями, некоторые — мотоциклами, но никто не интересуется велосипедами, от которых произошли и первые, и вторые!» Весной 1988 года через друзей по клубу я разыскал свой первый, действительно интересный велосипед. Приобрел находку за 40 рублей, сэкономленных на школьных завтраках. Велосипед был выпущен итальянской фирмой Вianchi в 1936 году, — вспоминает Мятиев.

Сейчас его веломузей — это огромная экспозиция без помещения. Велосипедов так много, что их просто негде держать. Поэтому Андрей уехал за город. Музей живет в формате периодических выставок.

Первый серийный «костотряс» Bone Shaker / Фото: Из личного архива

Среди экспонатов появились довольно необычные экземпляры. Например, «Пауки» с огромными передними колесами.

— Эти велосипеды — определенный этап в эволюции двухколесного транспорта. У меня их хранится 15 штук. Иногда участвую на них в мероприятиях, даже в гонках. Кататься на этих сооружениях непросто и немного опасно — с высоты двух метров можно неудачно упасть, — отмечает Андрей.

Такая конструкция велосипеда — вовсе не прихоть. Когда их создавали, цепной привод еще не был изобретен. Сделать велосипед быстрее можно было, увеличив диаметр ведущего (переднего) колеса. Это чудище, которое многие считают цирковым инвентарем, было основным типом велотехники в течение 20 лет — в 70–80-е годы XIX века. А уже затем появился велосипед типа safety, потомками которого стали современные модели.

В коллекции Андрея Мятиева бок о бок с «пауками» стоят менее чудаковатые велосипеды с удивительной историей.

— Осенью 1992 года я познакомился с дедушкой, прошедшим пять войн. Он рассказал об одном русском офицере, с которым когда-то дружил. До Первой мировой войны этот офицер учился в Петербургском университете и был членом Петербургского общества велосипедистов-любителей, ездил на велосипеде марки «Россия». В 1917 году, приехав к родителям в дворянское имение, он закопал в пристройке памятные для себя вещи. В том числе и свой велосипед. Годом позже он погиб, участвуя в штурме Екатеринодара. Естественно, я бросил все и отправился на поиски.

Усадьба была разрушена во время войны, а пристройку снесли недавно. Я спросил, не было ли чего необычного. А мне ответили: «Как же не было, клад нашли!» Велосипед первой русской велосипедной фабрики «Россия» я нашел в бурьяне рядом со снесенной пристройкой.

Велосипеды коллекционера участвуют не только в выставках, но и в исторических велопробегах. Это яркие события, которые объединяют людей, обладающих необычными велосипедами и способных подобрать костюм в соответствии с эпохой.

Нередко его можно увидеть и на Московских велофестивалях (первый прошел в мае, до конца года запланированы еще три).

— 30 лет назад я был единственным человеком в стране, занимающимся историей велосипедов. Хотя в мире это довольно популярное увлечение. Есть международная организация любителей велосипедов. Я состою в ней. С 2003 года представляю Россию, — добавляет Андрей.

Сегодня, по его словам, число единомышленников растет. Интерес к истории велосипедов развивается параллельно с желанием людей создавать индивидуальные байки.

— Кастомы (велосипеды, собранные в соответствии с предпочтениями владельцев. — «ВМ») меня интересуют как реликвии современной истории. Они представляют эпоху. У меня есть несколько самодельных велосипедов, — отмечает Мятиев.