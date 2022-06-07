Меняем климат: как выбрать надежный и безопасный кондиционер для дома

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В летнюю жару, которая ожидается в столице в конце текущей недели, спастись от духоты и солнца поможет кондиционер. Но как выбрать хорошее устройство из множества вариантов, представленных на рынке? Насколько безопасен кондиционер, как правильно использовать аппарат, который длительное время был отключен, и многое другое, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Какой выбрать?

Как рассказал специалист в области технического оборудования Владимир Молотов, первое, на что стоит обращать внимание, — это опции, которые имеются у кондиционера. Среди них выделают три самых популярных варианта. Это мобильные, со сплит-системой и мульти-сплит-системой:

— Мобильные версии не требуют сложного монтажа и легко перемещаемы. Главный их минус — они очень шумные, поскольку компрессор таких кондиционеров находится прямо в помещении, что создает дополнительный гул.

Данная модель, уточнил Молотов, подойдет для временного пользования, так как быстро выходит из строя и требует ремонта. При этом такая техника быстро охлаждает помещение, но рассчитана на небольшие комнаты.

Менее шумными и более мощными считаются кондиционеры со сплит-системой. Такое оборудование состоит из двух блоков — внутреннего и внешнего. Компрессор как раз встроен во внешний блок, поэтому в помещении звук работы устройства практически не слышен:

— Данная модель за считаные минуты равномерно распространяет холодный воздух. А в холодное время года быстро согревает помещение.

Такие варианты подойдут как для частного дома, коттеджа, квартиры, так и для офисного помещения.

Для объектов с большей квадратурой лучше выбирать мульти-сплит-системы, заверил эксперт:

— Они состоят из одного наружного блока и нескольких внутренних. Это отличный способ контролировать микроклимат в целой квартире, когда есть какие-то ограничения по размещению внешних блоков на фасадах здания. Упомянутый вариант кондиционера лучше всего использовать в многоквартирных домах, офисах, помещениях с большими пространствами.

Среди всех описанных моделей самым удобным и функциональным вариантом является именно устройство со сплит-системой. Стоимость такого оборудования стартует от 23 тысяч рублей и достигает 40 тысяч. Техника с мульти-сплит-системой стоит намного дороже — от 30 тысяч рублей — и рассчитана на большие помещения. Мобильные кондиционеры — вариант на один сезон, так как быстро портится, но многих он подкупает невысокой ценой. На рынке, по словам эксперта, стоимость мобильных моделей редко достигает 20–25 тысяч рублей.

Запускаем старый «кондер»

Если же у вас имеется в хозяйстве кондиционер, но вы не пользовались им давно и он практически с прошлого лета «пылится» на вашей стене, тогда нужно ознакомиться с правилами запуска устройства после длительного простоя. По словам Молотова, в обязательном порядке после «зимней спячки» кондиционер нужно очистить:

— Система состоит из внутреннего и внешнего блоков, каждый из которых нуждается в регулярной очистке, а особенно перед запуском. Нужно провести тщательную чистку фильтров, внутренних блоков, промывать их лучше водой. Для очистки внешних блоков и самого устройства лучше использовать компрессор со сжатым воздухом.

Эксперт отметил, что игнорировать данные рекомендации не стоит, так как система может выйти из строя. Перед запуском оборудования нужно также полностью осмотреть его со всех сторон:

— Нужно убедиться, что в лопастях вентилятора и решетки нет пыли, листьев, грязи, пуха и иных предметов. При наличии таких элементов нужно очистить решетку. Чтобы произвести эту процедуру, нужно отключить кондиционер от питания и пройтись влажной тряпкой по поверхности решеток. Если не выключить устройство, то движущиеся лопасти вентилятора могут травмировать ваши пальцы.

В обязательном порядке следует перед запуском проверить электрические контакты системы. При обнаружении неисправности следует вызвать специалистов, которые смогут провести анализ функциональности компрессора и иных деталей. Если очистка произведена, а неисправности не найдены, в таком случае можно свое устройство запускать и наслаждаться долгожданной прохладой, добавил Молотов.

Не только польза, но и вред

Несмотря на то, что кондиционер спасает от жары, он может быть опасен для некоторых людей. Так, по слова врача-терапевта Людмилы Алексеевой, проблемы со здоровьем при использовании оборудования могут возникнуть у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, синуситами и ревматоидным артритом:

— Продолжительная циркуляция воздуха повышает концентрацию аллергенов в помещении, что усложняет жизнь людям с аллергическим ринитом и астмой.

Эти заболевания обостряются еще из-за проникновения холодного воздуха в помещение. Так, самой оптимальной температурой, по словам эксперта, считается режим от 23 до 26 градусов:

— Разница между домашней температурой и уличной не должна превышать восемь градусов.

Чтобы избежать обострений, аллергикам и людям с астмой лучше использовать устройства с опцией увлажнения.

Кроме того, постоянное использование кондиционеров очень сушит кожу, что может привести к дерматологическим проблемам и обострению кожных заболеваний, заключила врач.