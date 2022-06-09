Северный речной курорт: московские пляжи и бассейны позволяют провести время не хуже, чем на море

Руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова на открытии пляжной зоны на Северном речном вокзале / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве стартовал пляжный сезон. К этому времени в столице открыли пляжную зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. «Вечерняя Москва» побывала на открытии.

В столицу пришла жара. Хочется отложить все рабочие дела и отправиться на пляж, позагорать, искупаться в речке или в бассейне. Такая возможность со вчерашнего дня появилась у москвичей благодаря открытию зоны отдыха на Северном речном вокзале.

— Здесь есть три бассейна, за которыми мы очень тщательно следим. Два раза в месяц вода проходит проверку качества на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора, — рассказала руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова. — Есть шезлонги, специальные летние диваны, бар и комфортабельные раздевалки.

Особое внимание уделяется безопасности посетителей. За гостями пристально следят профессиональные спасатели, которые в случае экстренной ситуации готовы оказать помощь.

— Также на территории пляжной зоны работает медицинский кабинет, — добавила Юлия Темникова.

В отдельном детском бассейне для ребят подготовили игрушки, с которыми можно поиграть в воде.

Отдыхать в этой зоне могут одновременно 350 человек. Но если вдруг данный пляж заполнен, расстраиваться не стоит. В городе немало других комфортабельных и безопасных мест, где можно позагорать и искупаться. Так, по последним данным столичного Управления Роспотребнадзора, открыты восемь зон отдыха для купания: «Озеро Мещерское», «Левобережье», «Серебряный Бор — 2», «Серебряный Бор — 3», «Тропарево», «Путяевский пруд № 1», «Озеро Белое», «Большой городской пруд». А вот в зонах отдыха «Озере Черное» в Зеленограде и «Школьное озеро» купаться пока запрещено.

В парках «Сокольники» и «Фили» тоже работают пляжные зоны с бассейнами. Там также можно поиграть в волейбол, настольный теннис, посидеть в кафе у воды, а для детей организованы игровые зоны.

— При обследовании зон отдыха проводится отбор проб воды водоемов в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка пляжных участков, детских и спортивных площадок для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям, — пояснил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного Управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

Кроме того, эксперты оценивают инфраструктуру самой зоны отдыха: наличие контейнерных площадок, медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых и многое другое.

— За принятыми в эксплуатацию зонами отдыха специалисты нашей службы осуществляют постоянный мониторинг, — подчеркнул Алексей Худобородов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году специалисты Роспотребнадзора отобрали уже 439 проб воды, выполнили 2854 исследования на вирусологические и другие показатели. При вирусологическом исследовании 97 проб воды коронавирусной инфекции обнаружено не было. Также отобрано 248 проб песка, выполнено 1147 исследований. По итогам всех анализов Роспотребнадзором одобрено 39 зон без купания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Меньше двух лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина отреставрировали Северный речной вокзал. За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В столицу наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка. Здесь есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей.