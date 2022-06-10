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Запретят ли получать права тем, кто ездил пьяным без водительского удостоверения

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Запретят ли получать права тем, кто ездил пьяным без водительского удостоверения
Фото: mos.ru

Водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их. Соответствующее положение содержится в проекте поправок, рассмотренных в четверг, 9 июня, правительством РФ. Автоэксперты рассказали, кого коснутся поправки в закон и будут ли они действенными.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что выступает против этих поправок и не считает их эффективными.

— В моей практике были люди, которых признавали лицами, управляющими автомобилем в состоянии опьянения, несправедливо. Это позволяет мне сказать, что нужен индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. Нужно исходить из обстоятельств, в которых человек был признан виновными. Я бы не поддерживал данный законопроект, — сказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что пожизненный запрет на выдачу прав лицам, допустившим управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, недопустим. Короткое временное ограничение будет более эффективной мерой.

— Я считаю, что если отказывать в выдаче водительского удостоверения бессрочно, то это будет противоречить Конституции России. Конституционный суд однозначно не поддержит такой законопроект. Однако, если запретить выдачу прав на какой-то разумный период, это было бы логично. Например, на полтора года. А пожизненной запрет — очень плохая мера, — заверил он.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «ВМ», что считает закон ненужным и бессмысленным. Он уверен, что запреты не помогут бороться с пьяными водителями в России.

— Насколько мне известно, таким людям можно будет получить права только через год. У нас принимают огромное количество законов, чтобы убрать из водительского кресла пьяных россиян. Я считаю, что с этими людьми надо бороться. Но ужесточением, как показала практика, мы ничего не добьемся. Существует категория граждан, которые садятся пьяными за руль, ничего не опасаясь. С ними нужно отдельно работать. Писать под один процент таких водителей законы абсолютно бессмысленно, — сказал он.

Специалист уверен, что человеку нужно с детства объяснять, что пьяное вождение опасно.

— Бороться с ними надо, но это работа участкового, школы и семьи. Человек должен с детства понимать, что нельзя садиться пьяным за руль, не потому что он останется без прав, а потому что это опасно для его жизни и окружающих, — заверил он.

Моржаретто отметил, что в России ежегодно снижается количество пьяных за рулем. Однако такой закон не будет эффективен для тех, кто еще не понял, насколько опасно пьяное вождение.

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