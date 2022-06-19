Сигнал для выживания: шесть детских стратегий-реакций на недостаток родительской любви

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Получать любовь, безопасность, телесный контакт — это на инстинктивном уровне жизненно важная необходимость для выживания ребенка. Когда он не получает этого просто так, то начинает приспосабливаться, выстраивая компенсаторные стратегии. Что это и как с ними работать, «Вечерней Москве» рассказала психолог, ченнелер и коуч миллионеров Анна Федотова.

— Когда ребенок рождается, то его психика подает сигнал: для выживания нужно встроиться в родительскую систему взаимодействия с людьми, миром и друг другом. Проще говоря, взять с них пример. И ребенок считывает этот пример, глядя на то, как ведут себя папа с мамой. А затем, если стратегия поведения родителей не очень здоровая, выбирает свою стратегию выживания, — пояснила эксперт.

По ее словам, всего таких стратегий шесть:

покупать;

угождать;

развлекать;

страдать;

достигать;

притворяться.

Стратегия «покупать»

Она часто проявляется у детей, чьи родители были эмоционально скупые, но при этом вместо выражения любви покупали детям гаджеты. Так выработалась мысль — «если мама мне что-то покупает, значит, это единственный способ, которым она меня любит». В будущем уже взрослый человек будет заполнять нехватку душевного тепла материальными вещами. Причем успешно, потому что мотивация очень сильная, но счастья ощущать не будет.

Стратегия «развлекать»

Если на ребенка обращают внимание и дарят любовь только за талант, проявление этой стратегии почти неизбежно. Например, мама не обращала внимание, пока не пришла соседка. Тогда она поставила дочь на стульчик, заставила рассказать стишок и восхищалась. Ребенок понимает: я делаю маме хорошо, мама начинает меня любить и ценить за то, как круто я развлекаю людей. Надо продолжать.

Подавляющее большинство людей на эстраде вышли туда только из-за этой детской компенсаторной стратегии. Из них не творчество льется, которое они просто не могут держать в себе и потому поют/танцуют/шутят, а желание подпитать травму. Они идут туда с мыслью: «Сейчас я их всех развлеку, и они будут меня любить». То есть мотив — получить любовь, а не выразить свой талант.

Стратегия «угождать»

Бывают очень предупредительные люди. Они предугадывают желания и кажутся идеальными. А на самом деле это дети, у которых были очень жесткие родители. Эти люди прекрасные эмпаты, у них очень хорошо развит эмоциональный интеллект и способность угадывать чувства другого человека, потому что в детстве это нужно было для выживания. Они были вынуждены по глазам определять, чего хочет родитель, и давать это.

Стратегия «достигать»

Это люди, которые в какой-то момент своей жизни поняли, что «если я достигаю успеха (получаю пятерку, выигрываю олимпиаду, побеждаю в конкурсе), родители меня любят». Такой человек думает, что без достижений его любить не будут, поэтому находится в постоянной гонке за медальками.

Стратегия «притворяться».

Часто это дети, которые обманывают по мелочам. Затем начинают верить в свою ложь и страдают от этого. Во взрослом возрасте они продолжают это делать, потому что любить и принимать в их понимании могут только сильных, крутых, интересных, могущественных и богатых.

Стратегия «страдать»

Это очень понятная стратегия. Ребенка не любят, но стоит заболеть, как его тут же окружают заботой и вниманием. Это закрепляется и потом превращается в «я должна страдать, чтобы меня любили. Меня можно любить, только когда мне реально плохо».

Также эксперт рассказала, что делать, если вы заметили у ребенка одну из стратегий.

— Важно понимать, что в самих стратегиях ничего плохого нет, если это не мешает жить, развиваться и взаимодействовать с людьми. Если же трудности есть, то работать нужно не над исправлением ребенка, а над собой, — пояснила Федотова.

Развивайте умение проявлять любовь — учитесь быть любящим и проявлять любовь на языке любви ребенка. Тренируйте эмоциональную устойчивость. Проявляйте доброту.

Больше разговаривайте с ребенком — спрашивайте, что его беспокоит, поддерживайте и старайтесь выслушать. Постарайтесь додать то, что не дали в младенчестве, потому что в пубертатный период психика становится мягкой и на нее легче позитивно повлиять.

Изучайте себя — учитесь справляться с собой, изучайте себя и свои реакции. Разберитесь в себе и научитесь быть себе опорой. Научитесь не осуждать ребенка и принимать его безусловно. Исцелив себя, можно наладить отношения с детьми.

Кроме того, психолог объяснила, как быть, если человек заметил такую стратегию у себя.

— Как и с любой травмой психики, первым делом нужно понять, что у вас есть стратегии, и осознать, какие именно. Она может быть одна или их будет две. Они даже могут работать в паре. Например, можно развлекать родителя, достигая высот. Нарисовать красивый рисунок, которым мама восхитится, сбережет и будет гордиться, — отметила Федотова.

Если со стратегией не работать, предупредила психолог, она осложнит жизнь. Но если научиться с ней жить и работать, использовать ее осознанно для своего роста и развития, то она станет сильной стороной и моторчиком для достижения целей.

— Учитесь анализировать, действительно ли вам хочется выступать на сцене и проявлять талант или нужно что-то доказать родителю. От разной мотивации будет разный результат и разные ощущения после. Если научитесь «отлавливать» эти паттерны поведения и обращать себе во благо, то они приведут вас к успеху. Обращать во благо, значит, делать так, чтобы невротическая компенсаторная часть (та, которая хочет что-то доказать) становилась меньше, а которая «для себя» (та, что приносит кайф) — росла. Справиться с этой задачей поможет хороший психолог, — заключила эксперт.