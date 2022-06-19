Клоп-солдатик и жук-щелкун: как бороться с вредителями урожая

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Посадить огород — не проблема, важно посадки сохранить и вырастить. О борьбе с садовыми вредителями рассказывает биолог Михаил Краснов.

Как-то мне довелось беседовать с одним «зеленым» фанатиком, и он высказался в том духе, что бороться с вредителями сада не стоит — это, мол, не гуманно. Полная ерунда: это необходимо. Вы наверняка видели, например, что в лесу, как правило, ничем не болеет калина, тогда как на садовых участках они регулярно покрываются паутиной, сбрасывают листья и так далее. В лесу баланс «живности» соблюдается, на садовых участках — увы, нет. Поэтому и борьба с чрезмерно расплодившимися насекомыми, то же регулирование численности коварной тли — разумные и совершенно необходимые меры.

В чем трудность борьбы? В том, что мы часто непоследовательны, начинаем борьбу и бросаем ее, а насекомые тем временем эволюционируют, вырабатывают иммунитет к ядохимикатам, которые еще недавно на них воздействовали. Это означает, что препараты нужно менять, используя их разумно и строго по инструкции, поскольку в таком виде они не могут навредить природе — напротив, они ее поддерживают и оздоравливают.

Но рассчитывать только на действие «химии» не стоит. Нужно соблюдать севооборот, работать над поддерживанием плодородия почвы, следить за ее балансом, аэрацией земли и газонов. Хорошая земля родит здоровые растения с мощным иммунитетом, способные сопротивляться даже нападкам откровенных агрессоров. Победить вредителей поможет не одна только «химия», а целый комплекс мер, это важно понимать.

Картофельная моль

Симпатичная бабочка наносит огромный вред: она опутывает стебли картофельных кустов паутиной, и они погибают, а клубни оказываются повреждены червоточинами. Можно использовать препарат лепидоцид и выше окучивать кусты, более радикальный метод — опрыскивание «Инта-Ц-М» (развести таблетку на ведро воды).

Тли

Зеленые, черные, крошечные и покрупнее… Тля — один из самых опасных вредителей сада. Искривленные побеги, скрученные листья, засыхающие ветви — все это ее пакости! Помогут «Актара», «Конфидор», «Командор», «Инта-Ц-М». На розах тлю изводят, обработав их зеленым мылом или разведенным средством для мытья посуды.

Паутинный клещ

Этот вредитель способен уничтожить все живое: на обороте листа возникают серебристые точки, а затем паутинка. Помогают «Антиклещ», «Аполло», «Фуфанон».

Крестоцветная блошка

Мелкие прыгучие блошки наносят колоссальный вред всем крестоцветным — капусте, редису, кресс-салату, дайкону. Листья покрываются дырочками, и, если не принять мер, культуры можно потерять. Рядом с крестоцветными сажают бархатцы, настурцию, календулу. Можно полить растения зольным настоем или настоем табака. Эффективны «Актара», «Алатар», «Фуфанон».

Медведка

Страшный вредитель! Признак появления этой неприятной особы — увядшее растение и наличие в почве круглых отверстий с холмиками земли вокруг. Медведка не любит бархатцы, но справиться с ней полностью поможет лишь серьезная химия — препараты «Гризли», «Гром», «Рембек», «Разряд», «Рубеж», «Террадокс», «Медветокс», «Медвегон», которые вносят перед посадкой непосредственно в почву.

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Томатная моль-минер

Серая бабочка-мотылек не привлекает к внимания, но пакостит от души: продырявливает стебли и плоды томатов, перцев и фасоли. Самые эффективные препараты от нее — «Актара» и «Конфидор».

Колорадский жук

Сейчас он встречается реже, чем раньше, но бдительности не теряйте. Вредитель особенно опасен для картофеля, кабачков, тыкв, баклажанов. Растения можно опрыскивать «Фитовермом», «Бусидо», «Актарой», «Кинмиксом».

Белокрылка

Кажущаяся милашкой, белокрылка порхает над посадками, облепляя их, после чего листья начинают усыхать и скручиваться. Особенно страдают от нее томаты, огурцы и перцы. Применяют «Актару», «Инта-Вир» или «Конфидор».

Бабочка белянка

Объеденные края капустных листьев — первое свидетельство «работы» это красотки. Листья нужно осматривать и регулярно убирать с них кладки яиц и гусениц. Помогает «Фитоверм» и «Кинмикс» (в безветренную погоду, строго по инструкции).

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Луковая муха

Если упустить посадки и отдать их мухе на растерзание, пропадет все — и зелень, и репка. Последняя станет мягкой и начнет источать неприятный запах, а зелень увянет. Обычно так расплачиваются за несоблюдение севооборота. Для борьбы используют «Алатар».

Желтая картофельная блошка

Следы работы этого вредителя — отверстия или ямки на листьях. Блошка терпеть не может бархатцы, настурцию и календулу, поэтому можно профилактически сажать их. Если дело плохо — используют препарат «Командор».

Жук-щелкун (и его личинка — проволочник)

Проволочники — тугие желтые «червячки» — истребляют корни и клубни картофеля, редиса, капусты, салата. При перекопке их уничтожают, выбирая из земли, из биологических препаратов помогает метаризин, из более серьезной «химии» — «Баргузин», «Табу» или «Землин».

Клоп-солдатик

Внешней красотой солдатика обольщаться не стоит: яркий жучок станет причиной сбрасывания бутонов и завязей на перцах, погубит укроп и лишит вас капусты. Лучше всего борется с вредителем «Фуфанон». И не сажайте ничего рядом с зарослями люпинов, солдатик зимует именно там!