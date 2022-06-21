Куда поехать летом: 5 маршрутов для путешествия на автомобиле по России

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Путешествуя на личном транспорте, можно останавливаться в самых красивых местах и к тому же неплохо сэкономить — такие поездки обойдутся гораздо дешевле ж/д- или авиабилетов. Тем не менее к длительной поездке на машине стоит приготовиться заранее: определить точный маршрут, изучив карты, советы местных жителей и опытных туристов, запастись водой и едой, подготовить машину, необходимые документы и деньги. Автопутешествия — это отличная возможность получить массу впечатлений, избавиться от стресса и негатива и даже перезагрузить свою жизнь.

За прекрасным пейзажем вовсе не обязательно ехать в Европу: в России и соседних государствах есть немало интересных автомаршрутов. «Вечерняя Москва» и «Яндекс Путешествия» собрали некоторые из них.

Маршрут Краснодар — плато Лаго-Наки

Этот путь по Западному Кавказу удивит альпийскими лугами с завораживающими вершинами скал и зелеными подножиями, водопадами и пещерами.

Дорога имеет протяженность всего около 200 км и заасфальтирована на всех участках, поэтому на это путешествие можно выделить всего один день. Но мы советуем все же задержаться в этом месте, чтобы насладиться красотами и посетить другие природные достопримечательности поблизости (Сахрайские и Университетские водопады, ущелье Мишоко, крепость Меот и др.).

Чтобы добраться до плато Лаго-Наки, от Краснодара поезжайте по трассе М4 «Дон» в сторону Джубги, затем поверните на Майкоп, проследуйте через весь город, двигайтесь по трассе P254 в сторону поселка Хаджох. Перед Даховской поворачивайте вправо, где дорога идет через мост на реке Белой. Отсюда вы доберетесь прямо до плато, наблюдая удивительные пейзажи за окном.

Для ночевки в Лаго-Наки или отдыха с близкими на несколько дней можно остановиться в санатории, на турбазе или снять домик. Среди мест с отличным видом есть, к примеру, турбаза с отдельными коттеджами. В Краснодаре можно выбрать жилье с разным ценовым диапазоном. Уютным и комфортным для размещения будет Golden Tulip, который порадует доступными ценами. А для более роскошного отдыха подойдет, например, Boutique-hotel Romanoff.

Маршрут Нижний Новгород — Плес

Если вам хочется увидеть уютную русскую глубинку и красоту Волги, отправляйтесь через Нижний Новгород в Плес. Посмотрев древние памятники Новгорода, далее поезжайте вдоль Волги, загляните в один из старейших русских городов Городец, изучите там Музейный квартал. А когда доберетесь до Плеса, после культурной программы отдайтесь созерцанию, ведь в этом уютном городке есть гора Левитана, умиротворяющие набережные, старые улочки.

Дорога составит примерно 290 км, по пути можно посмотреть еще много интересных поселений — Городец, Вичугу, Приволжск и др. Для построения маршрута можно выбрать несколько вариантов с учетом населенных пунктов, которые могут быть вам интересны, и придорожных кафе.

В Нижнем Новгороде можно остановиться в комфортном лофт-отеле, а в Плесе идеальным местом для жилья станет гостевой дом Софи.

Маршрут Форос — Феодосия

Дорога от Фороса до Феодосии очарует прекрасными видами на море. Маршрут составляет около 230 км вдоль побережья Крымского полуострова. По пути можно заехать в Ялту, Гурзуф, Алушту, Судак и Коктебель, остановиться с палаткой на пляже или забраться на гору, отведать местную кухню в прибрежных ресторанчиках и погрузиться в неспешную жизнь приморских городов.

История отправного пункта этого маршрута — Фороса — началась еще в V в. до н. э., сейчас на этой древней земле гости могут посетить Форосский парк, церковь Воскресения Христова на Красной скале со знаменитой смотровой площадкой, дворец Кузнецова, который когда-то навещали Чехов, Шаляпин, Рахманинов и Горький. Заезжая в Ялту, конечно, загляните в Ласточкино гнездо, Ливадийский и Юсуповский дворцы, поднимитесь на Ай-Петри, если будет солнечно.

В Ялте стоит провести пару дней, чтобы успеть осмотреть главные достопримечательности. Далее, в Гурзуфе, можно посетить музеи Пушкина, Чехова и Коровина, полюбоваться горой Аю-Даг, скалами Адалары. По пути не пропустите Судакскую крепость и Золотые ворота в Коктебеле. Доехав до Феодосии, которую, кстати, основали еще в VI веке до н. э., отдохните на Черноморском побережье. А после отправляйтесь наслаждаться знаковыми местами города: Генуэзской крепостью, храмами Иверской иконы и Георгия Победоносца, дачей Стамболи, Музеем Древностей и др.

В Форосе переночевать можно в гостевом доме «Мираж» с прекрасным видом на море или, например, в кемпинге «Крым».

Если вы решите задержаться в Ялте, то можно выбрать варианты при любом бюджете: «Лиго Морская» в 50 метрах от моря, пятизвездочная гостиница «Ореанда» и другие. В Феодосии есть и отели на набережной («Алые Паруса»), и спа-центры, и шикарные апартаменты (вилла «Коронелло»).

Маршрут Москва — (Ростов-на Дону, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ) — Тбилиси

Дорога из Москвы в Тбилиси может стать полноценным отпуском и занимательным приключением. На поездку нужно потратить не меньше трех дней, но она точно того стоит: дивные картины, которые рисует природа на этом маршруте, не оставят равнодушными никого.

Чтобы преодолеть маршрут в несколько тысяч километров, придется остановиться на ночевку минимум дважды: в Ростове-на-Дону и во Владикавказе.

В Ростове, куда можно доехать из Москвы по федеральной трассе М4 «Дон», пристанищем автотуриста может стать симпатичный бутик-отель «Дубровский» в центре города или, например, «Маринс Парк Отель» рядом с Ростовским цирком.

Из Ростова нужно выдвигаться как можно раньше и ехать по автотрассе Е115/Е117 — по пути будут и Минеральные Воды, и Пятигорск, и Нальчик, любимый край Лермонтова, написавшего немало произведений о нем. Доехать до Владикавказа можно примерно за 12 часов, но нужно следовать дорожным указателям, иначе можно потерять много времени. Во Владикавказе можно остановиться в четырехзвездочном DoubleTree by Hilton с отличным сервисом или выбрать более бюджетный вариант в любом из доступных отелей или апартаментов, хорошо отдохнуть и попробовать осетинский пирог.

Военно-Грузинская дорога сама по себе является исторической достопримечательностью. Такое название появилось в начале XIX века, но этот путь был известен еще раньше и назывался Галгаевской дорогой или Дарьяльским проходом. Обязательно остановитесь в исторической части Грузии Мцхета-Мтианети и осмотрите город Мцхета, узнайте его легенды. Потом уделите внимание монастырю VI века Джвари, он был описан Лермонтовым в поэме «Мцыри». Конечной точкой маршрута станет гостеприимный Тбилиси.

Маршрут Самара — Тольятти

Неочевидный, но многообещающий маршрут из Самары в Тольятти. Главная точка — в Сергиевском районе, где находится легендарное Голубое озеро. Дорога предстоит неблизкая, поэтому стоит заранее построить маршрут и выбрать отели, в которых можно остановиться.

Чтобы добраться до озера, необходимо проехать около 120 км по шоссе М5 до деревни Старое Якушкино, далее — еще 2,5 км по реке Шунгут. По дороге к озеру не пропустите Высокую гору или гору Сюль-Ту. Несмотря на название, эта гора небольшого размера, но она примечательна отсутствием какой-либо растительности, кроме травы.

Уникальное природное Голубое озеро получило название Мертвое, потому что в нем практически полностью отсутствует флора. Рядом, кстати, находится озеро с пресной водой — Черное озеро, где флора и фауна ничем не отличаются от обычного пресного водоема. Все это послужило основой для разного рода мифов и легенд: чтобы быть здоровым, местные советуют сначала искупаться в «мертвой» воде, а потом в «живой», тогда все болезни исчезнут. Целебные свойства вечно прохладной воды Голубого озера не доказаны, но оно все равно привлекает как туристов, так и дайверов — дно озера напоминает океанскую бездну и интересно для изучения.

После можно отправиться в Тольятти. Нужно несколько часов проехать по той же трассе М5. В этом городе тоже есть на что посмотреть: это и дендропарк, и музей АвтоВАЗа, и Итальянский пляж.