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Судебные тяжбы, карьера и отцовство: как жил Юрий Шатунов в последние годы

Илья Ашуров
Общество
Как жил Юрий Шатунов в последние годы
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В возрасте 48 лет скончался российский певец Юрий Шатунов. Многим он известен как лидер группы «Ласковый май». Однако певец покинул этот музыкальный коллектив более 30 лет назад. О том, как развивалась жизнь Шатунова дальше, — в материале «Вечерней Москвы».

После «Мая»

Юрий Шатунов ушел из группы «Ласковый май» в начале 1990-х годов. Тогда же он начал сольную карьеру и уехал жить в Европу, где впоследствии обзавелся семьей. Певец регулярно приезжал в Россию с концертными турами, радуя своих поклонников не только старыми, но и новыми композициями. В 2019 году он так описал развитие своей карьеры:

— Вот уже без малого 30 лет я не работаю в группе «Ласковый май». С 1991 года веду сольную карьеру. За это время записал много новых песен, снял клипы, давал концерты во многих городах России и за рубежом. Я никогда не отказывался от песен «Белые розы» и «Седая ночь». Это мои визитные карточки.

В 2000-х годах музыкант обосновался в немецком городе Бад-Хомбург. Там он женился на девушке по имени Светлана. У пары двое детей — 16-летний Дэннис и 9-летняя Эстелла. Несмотря на частые гастрольные туры, Шатунов смог создать крепкую семью. Однажды он признался, что ради семьи взял паузу в карьере на три года, «потому что дети просто перестали узнавать» его.

Певец любил проводить время с женой и детьми. Семья регулярно ездила на рыбалку и в горы, где каталась на лыжах. Дети Шатунова, по его словам, «оказались к музыке равнодушны» и вряд ли пойдут по его стопам:

— Они растут обычными детьми. Любят компьютерные игры. Я строгий отец, но за плохие оценки в школе не ругаю.

Безбедная жизнь

После смерти Шатунова его семья не должна испытывать проблем с деньгами. Гастролируя с «Ласковым маем» в 80-х годах, певец заработал целое состояние. Вдобавок к этому после ухода из группы он получил от своего бывшего продюсера Андрея Разина 10 миллионов долларов, часть из которых вложил в свой бизнес.

Доходы от сольной карьеры также позволяли Шатунову вести безбедное существование. По словам музыкального критика Алексея Остудина, певец давал около 40 концертов в год, каждый из которых приносил ему порядка 30 тысяч евро. Несколько лет назад сам музыкант признался, что ему не нужно заниматься бизнесом, а его жене — работать:

— Потому что у супруги есть свои обязанности: это не бизнес, а ее материнские обязанности. Она ведет семью. А я занимаюсь творчеством. Вот в принципе и весь бизнес.

Конфликты с продюсером

Денежный вопрос стал камнем преткновения в отношениях Шатунова с бессменным продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Споры возникали из-за авторских прав на песни группы. В какой-то момент они смогли разойтись полюбовно: Шатунов получил права на главные хиты «Ласкового мая» — «Белые розы» и «Седая ночь», Разин — на все остальное. Мужчины поддерживали товарищеские отношения: Разин принимал своего бывшего подопечного на своей даче и даже стал крестным отцом его сына.

Но три года назад все вновь пошло под откос: Шатунов и Разин начали очередную судебную тяжбу из-за песен «Ласкового мая». Тогда Разин признался, что не общается с Шатуновым. Виновником разлада он считал администратора певца Аркадия Кудряшова, который якобы оказывал на артиста пагубное влияние. Продюсеру не нравилось, как Шатунов отзывается о группе, частью которой когда-то был:

— Он называет группу отстоем, при этом за 30 лет не заплатил ни копейки. Живет неплохо, все у него хорошо. Мне просто нужно уважение и ко мне, и к ребятам, которые его окружали.

Сам Шатунов в последние годы критично высказывался в адрес своего бывшего продюсера. Год назад он даже заявил, что с удовольствием придет на похороны Разина, «чтобы убедиться» в его кончине.

Остается надеяться, что смерть примирит продюсера с его бывшим подопечным. Что же касается тяжбы, то в июне 2022 года суд отменил решение о правах Разина на песни группы. Как на исход разбирательства повлияет смерть певца, пока неизвестно.

1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
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1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС
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1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын
2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
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2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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