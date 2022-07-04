Полеты сквозь мрачные санкционные тучи: что ждет российскую авиацию

Самолет Superjet 100 — авиалайнер отечественного производства / Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

После введения западных санкций российская авиация столкнулась с двумя основными проблемами. Первая касается производства комплектующих для воздушного транспорта.

— Дело в том, что около 90 процентов российского парка самолетов — иностранного производства. В основном это авиалайнеры американской корпорации Boeing и французской компании Airbus. Поэтому почти все комплектующие для них не российского производства, — рассказывает член наблюдательного совета Международной ассоциации аэропортов Роман Гусаров.

По его словам, компоненты, из которых собирают комплектующие для российских самолетов, изготовлены по большей части из иностранных материалов. Это касается практически всего: от двигателя до систем кондиционирования и остекления кабин.

— Например, автоматическая бортовая система управления производится в России. Но все же около 50 процентов ее составляющих — иностранные, — уточнил Роман Гусаров.

Несмотря на это, российские производители обладают достаточным потенциалом, чтобы производить отечественные авиалайнеры из отечественных комплектующих. По словам Романа Гусарова, разработчики среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21, который должен поступить в серийное производство примерно через два года, на первоначальном этапе стремятся заменить около 50 процентов иностранных деталей российскими.

— А если говорить про ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет российского производства Sukhoi Superjet 100, то его разработчики планируют импортозаместить 80 процентов комплектующих, — говорит Роман Гусаров. — В дальнейшем такая практика коснется всех отечественных производителей. Это позволит значительно снизить зависимость отечественной авиаотрасли от иностранного влияния к 2030 году.

По словам руководителя авиатранспортного журнала Максима Пядушкина, до момента полного импортозамещения российские авиапроизводители будут искать альтернативные логистические маршруты для поставки комплектующих из дружественных стран.

— Сейчас это грамотное решение, — уточняет Максим Пядушкин. — Скорее всего, отечественные авиакомпании станут договариваться о поставках комплектующих в первую очередь с Китаем.

Одна из российских авиакомпаний предложила еще один способ обойти западные санкции — разбирать самолеты на запчасти, чтобы потом использовать эти детали для сборки новых авиабортов. Это позволит обеспечить безопасность полетов на какое-то время.

— Запасов запчастей для авиалайнеров после прекращения поставок должно было хватить на два–три месяца. Скорее всего, они уже заканчиваются, раз начались такие разговоры, — поясняет Максим Пядушкин. — Возможно, наши авиакомпании прибегнут к такому решению. Более того, примеры такой практики есть в других странах, в частности в Иране. Эта страна уже около сорока лет находится под санкциями. Их парк воздушных судов тоже состоит из авиалайнеров компаний Boeing и Airbus. Комплектующие им давно не поставляют. Однако иранцы до сих пор летают на этих самолетах.

Максим Пядушкин уточнил, что около 550 самолетов, числящихся в российских авиапарках, находятся в лизинге.

— Поэтому их, на мой взгляд, разбирать нельзя. Это этический вопрос, — заключил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Янков, председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров»:

— Действительно, западные санкции серьезно отразились на пассажиропотоке российских авиакомпаний. Во-первых, это связано с закрытием зарубежных направлений. Во-вторых, с поставкой импортных комплектующих для отечественных самолетов.

Иностранные поставщики материалов для авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, что заметно усложнило обслуживание и обновление запчастей гражданской авиации. Разумеется, эти факторы отразились на стоимости билетов, а именно, привели к ее повышению. Однако есть возможности решить эти проблемы.

Например, сейчас нужно продумать логистику поставок высокотехнологичного оборудования для авиации через третьи страны. Этим вопросом уже занимаются.