Заместитель руководителя департамента природопользования Денис Алексеев: Фотоживодеры игнорируют заболевания, появившиеся у животных по их вине

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Всего за месяц инспекторы отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли у так называемых фотоживодеров около 20 животных. Заместитель руководителя столичного департамента Денис Алексеев рассказал, почему такие фотосессии вредны для зверей и птиц, в каких условиях их содержат и какая судьба ждет этих животных в дальнейшем.

— Наступило долгожданное лето. Наверняка фотографов с животными стало больше?

— Пришедшее в Москву тепло традиционно связано с ростом нарушений в области использования объектов животного мира при оказании фотоуслуг в общественных местах. Эти нарушения носят сезонный характер. Реагируя на жалобы граждан и проводя рейдовые мероприятия, инспекторы департамента ежегодно обнаруживают десятки случаев незаконного использования диких животных. Сейчас департамент усилил контроль на территории основных туристических районов города и мест проведения культурно-зрелищных мероприятий.

— Предоставление фотоуслуг с использованием животных незаконно?

— Мы делаем акцент не на фотоуслуги, а на законность нахождения животных у фотографов. Проверяется наличие документов о собственности, а также документы о происхождении. Комплект документов зависит от биологического вида. Зачастую попадаются исчезающие виды, краснокнижные животные.

Сотрудники полиции проверили документы уличного фотографа, владельца медвежонка. В тот момент изъять животное не удалось / Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

— Где инспекторы обнаруживают нарушителей?

— Повторюсь, что это природоохранное нарушение имеет сезонный характер. С приходом тепла появляется большое количество туристов. В это же время начинается отпускная пора. Школьники уходят на каникулы. Люди чаще отправляются на прогулки с детьми, чаще ходят в театр или в цирк.

Недобросовестные фотографы пользуются этим и выбирают знаковые туристические места, крупные парки — то есть территории с большим трафиком.

И делают они это, конечно, днем. Животные, которых фотографы приносят в качестве реквизита, часто не приспособлены для жизни в таких условиях. При нахождении в течение многих часов среди большого количества людей животные подвергаются большому стрессу. Многочасовое пребывание в стрессовой ситуации приводит к появлению различных заболеваний и даже к гибели.

Фотографы пересаживают питомцев на руки, плечи клиентов, а это дополнительный стресс. Многие люди гладят пушистых птенцов сов и таким образом наносят вред растущему оперению. Часто фотографы работают в дневное время и располагаются с животными на солнце, что приводит к перегреву. Нарушается режим кормления. Животные редко пьют, и это приводит к обезвоживанию.

Кроме того, не следует забывать, что многие хищники ведут в природе ночной образ жизни. Дикие охотники имеют обостренные слух, нюх и зрение. Пребывание в наполненном звуками мегаполисе для них несоизмеримо тяжелее, чем для человека. Подобная практика травмирует животное и затрудняет его последующее существование в естественной среде обитания.

— Условия, в которых фотографы содержат животных, действительно так ужасны?

— Даже в неволе диким животным нужны особое питание и уход. Недобросовестные фотографы их этим обеспечить не могут. А чаще всего и не хотят. Для них это бизнес, а животные — ресурс. Вряд ли эти люди готовы тратить деньги на своих питомцев. Ведь они нужны им, чтобы деньги зарабатывать. Даже понимая, что с животным что-то не то, они с большой вероятностью не будут искать ветеринара, узкого специалиста, платить за лечение.

Зачастую животные попадают в наш центр реабилитации в крайне нестабильном состоянии. Ветеринары осматривают их. Оказывается необходимая помощь. Кормят их в соответствии с нормами и рационами Московского зоопарка.

— Какова дальнейшая судьба животных и их недобросовестных владельцев?

— Нарушители платят административный штраф — до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. Одновременно с этой статьей предусмотрена конфискация животных.

Зверей и птиц мы помещаем в центр реабилитации департамента. Там они получают должный уход и через какое-то время возвращаются в естественную среду обитания, передаются в зоопарк. Либо остаются в нашем центре и получают там нормальное питание и уход.

— Кого чаще всего используют в качестве реквизита?

— Самый распространенный объект животного мира, используемый для фотосессий, — сова. Реже уличные фотографы используют степных орлов, обезьян, которые являются редкими и исчезающими объектами животного мира. Выбор сов связан с доступной ценой относительно иных диких животных, размерами, интересной и милой внешностью. Немаловажным фактором выбора также становится то, что сова — ночное животное, а следовательно — в дневное время она фактически беззащитна и максимально дезориентирована. То есть неопасна для людей.

Самое необычное животное — это лев. В прошлом году мы забрали львенка в очень плохом состоянии. Он находился в таких условиях, в которых такое животное не может выжить. Выяснилось, например, что его кормили сосисками. Эта пища для льва явно не подходит. Львенка доставили в центр реабилитации, выходили, и сейчас он чувствует себя намного лучше.

Вообще у фотографов животные часто недоедают. Совы, например, должны есть мышей. Но хозяева пытаются кормить их колбасой.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

— А просто выгуливать сову, питона, обезьяну законно?

— В соответствии со статьей 137 Федерального закона к животным применяются общие правила об имуществе постольку-поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

В 2018 году принят Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он предусматривает установление требований к содержанию и использованию животных.

Согласно ему, домашние животные — это те виды животных, которые находятся на содержании владельца — физического лица, под его временным или постоянным надзором, и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

Так что прямого запрета на содержание и выгул животных, при условии подтверждения происхождения и владения, существующими законодательными нормами не закреплено.

— Допустим, ребенок принес домой необычное животное. Например, сову. Что с ней делать? Ее же нельзя считать домашним животным?

— Это все еще дикое животное, и держать его у себя нельзя. В таких случаях надо позвонить в департамент на горячую линию, а дальше животное будет находиться в неволе, но в условиях, в которых ему будет комфортнее, чем у вас дома. Оно получит необходимый уход и правильное питание.

— Неужели услуга, которую предоставляют уличные фотографы с животными, до сих пор так популярна?

— Незаконная деятельность рассчитана на привлечение граждан с детьми и туристов. Делая фотографии с милой птичкой или зверушкой, многие не задумываются о том, как животное содержится и к чему ведет его изъятие из естественной среды обитания.

Когда ребенок просит нас купить мороженое в парке, мы покупаем лакомство, не думая о том, кто его сделал, откуда оно, можно ли его есть. Раз есть возможность купить его на улицах города, значит, наверное, им можно торговать.

В случае с услугами фотографов так же. Когда ребенок видит человека с совой, у него появляется интерес. Ему хочется прикоснуться, подержать птицу в руках, погладить ее, сфотографироваться. И родители в этот момент не размышляют, законны ли действия владельца или нет.

Фото: Pixabay

— А когда есть спрос, будет и предложение?

— Совершенно верно. Когда есть спрос, будут и нарушители, готовые услугу предложить.

Добровольный отказ граждан от незаконных фотоуслуг неминуемо приведет к сокращению числа недобросовестных фотографов. Следует сказать спасибо сознательным гражданам, которые помогают нам уже сейчас. Переживая за судьбу животных, они передают информацию о местонахождении уличных фотографов в Единую справочную службу мэрии Москвы 8 (495) 777-77-77.

По каждому обращению инспекторы департамента проводят контрольно-надзорные мероприятия.

Хотелось бы привлечь к этой работе и средства массовой информации. Огласка фактов ненадлежащего использования животных может повысить осведомленность граждан об этой проблеме, в том числе и самих фотографов.

РЕПЛИКА

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды:

Департаментом разработана и реализуется программа рейдовых осмотров территорий, являющихся наиболее привлекательными для уличных фотографов. Как правило, это туристические места, а также места расположения зданий театров, цирков, парков и смотровых площадок.

За последний месяц изъято шесть сов, два степных орла и питон (за 2022 год всего на данный момент изъято десять сов, два орла, три обезьяны и питон). Изъятые животные размещаются в Центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь.

Очень важна эколого-просветительская деятельность, ведь граждане зачастую не осознают, что, делая фотографию, они поощряют жестокое обращение с животными. В процессе фотографирования с животными на улицах города многие не задумываются о том, как животное содержится и к чему ведет его отрыв от естественной среды обитания.

МНЕНИЕ

Съемки с дикими совами вредят здоровью

Сергей Бурмистров, начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды:

Фотосессии с животными в принципе вещь нормальная. Но только при определенных условиях, благоприятных для животного: оно не должно страдать, не должно получать травмы и голодать. Например, некоторые устраивают фотосессии с медведями. Но перед этим обозначают определенные правила — используют его в съемках не больше часа, запрещают фотовспышку. Если в фотостудиях используются змеи, устанавливаются правила по температуре и свету.

Здесь же речь идет об уличных фотографах, которые ходят по центральным улицам с совами. В последнее время часто попадаются также нарушители со степными орлами. Это явно не их питомцы. Если у вас дома живет филин, вы не пойдете с ним на улицу, на жару, не будете ходить весь день по шумному городу и каждому встречному давать его погладить. Этих животных просто используют как реквизит. А ведь многие из них — охраняемые виды. Степные орлы, например, вообще занесены в Красную книгу России.

Если птицы куплены в питомнике, у них должны быть неснимаемые кольца, а у их хозяина — договор купли-продажи. А тут нет ни бумаг, ни меток. Для транспортировки птиц уличные фотографы используют кошачьи переноски, в которых совы ломают хвосты. Мы видим у этих птиц недокормленность, плохой перьевой покров. По отношению к животному это, мягко говоря, неправильно.

Как и по отношению к людям. Непонятно откуда взявшихся птиц в первую очередь хотят подержать и потрогать дети. Надо понимать, что сова — дикое животное с большими когтями и острым клювом. Укусить, поцарапать может запросто. Что попадет ребенку в кровь, какие инфекции, можно только догадываться.