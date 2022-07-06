Пенсионеры-дачники выбирают гимнастику и историю

62-летняя Елена Болысова на онлайн-уроке по рисованию показывает написанную работу своему педагогу / Фото: Пресс-служба проекта Московское долголетие

Участники программы «Московское долголетие», находясь за городом, не прерывают занятий. Такая возможность у них появилась благодаря формату онлайн.

Многие москвичи старшего возраста предпочитают проводить лето на даче. При этом активные участники программы «Московское долголетие» не хотят пропускать уроки. Онлайн-формат они считают спасением.

— Рисованием в рамках программы «Московское долголетие» я увлеклась два года назад, — рассказывает пенсионерка Елена Болысова. — Сначала пробовала себя в танцах, йоге, а потом потихоньку подобралась к мечте — начала рисовать. Уже тогда, еще в 2020 году, мне понравилось, что занятия проходят дистанционно: не нужно по жаре куда-то ехать. Можно заниматься в комфортных условиях, никуда не спеша.

По ее словам, уроки проходят два раза в неделю. На них педагог делится секретами мастерства, показывая все очень подробно, крупным планом. Если бы онлайн-формат не продлили, то к урокам Елена Сергеевна смогла бы вернуться только осенью. Однако такой перерыв в занятиях не сильно способствует развитию навыков.

— Муж и сын мое хобби поддерживают — не мешают творить. Поэтому я могу и три часа посвятить увлечению, — отмечает Елена Болысова. — Заниматься можно в любом месте, лишь бы был интернет. У нас с техникой все в порядке, поэтому можно не переживать, что занятие прервется.

В онлайн-режиме программы «Московское долголетие» проходят уроки разного направления. Самое популярное из них — гимнастика. Тренировки выбрали порядка 19 процентов столичных пенсионеров-дачников. Занятия проходят под руководством профессиональных спортивных инструкторов. От их внимательного взора не скроется ни одно движение, сделанное учениками. Тренеры видят на большом экране каждого участника урока.

Второе по популярности занятие — лекции по истории, искусству и краеведению. Их выбирают девять процентов учеников.

Восемь процентов участников онлайн-занятий посещают направление «Красота и стиль». Находясь на даче, столичные пенсионеры не забывают об уходе за лицом и телом, правильном питании, макияже и самомассаже.

— Находясь на даче, далеко от города, я чувствую заботу о себе, — говорит Елена Сергеевна. — В течение дня я могу заниматься своими делами, а в назначенное время — фантазировать и творить. И это очень здорово, что я не теряю никаких навыков и умений, а, наоборот, благодаря онлайн-формату учусь новому и оттачиваю полученные навыки.

Впервые в истории проекта «Московское долголетие» участники могут выбрать понравившийся формат или чередовать их. Практика показала, что это решение — правильное и оно очень популярно у столичных пенсионеров.

ЦИФРА

94 тысячи участников программы «Московское долголетие» посещают уроки в дистанционном формате, многие из них — дачники.