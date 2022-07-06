Прикоснуться к космическому скитальцу

Посетительница Музея космонавтики Ангелина Денеженко загадывает желание, дотронувшись до одного из вернувшегося в экспозицию метеоритов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В экспозицию столичного Музея космонавтики из фондов учреждения вернулись три метеорита. Их особенность в том, что эти космические тела, по легенде, исполняют желания — нужно только прикоснуться к ним.

На первый взгляд, на постаменте лежат малопримечательные каменные громады серо-рыжего оттенка. Но когда приходит осознание того, что когда-то они летали далеко-далеко в комосе, начинает захватывать дух.

Массивные, весящие около 170 килограммов и достигающие 50 сантиметров в диаметре, гиганты поражают не только воображение, но и почти все органы чувств.Поверхность метеоритов на ощупь твердая, слегка шершавая у одних и идеально гладкая у других. А еще от этих громадин, в особенности от метеорита Дронино, исходит отчетливый запах железа.

Однако истинная ценность фрагментов скрыта от человеческих глаз: в состав каждого входит множество минеральных и металлических сплавов. Самый редкий из них — троилит, содержащийся в образце, который и был найден в рязанской деревне Дронино. По месту находки он и получил свое название. Этот метеорит в отличие от собратьев полностью состоит из железа. Найденный в белорусском поселке другой метеорит железный лишь отчасти, а Лаппаярви — родом из Финляндии — и вовсе не является полноценным метеоритом.

— Лаппаярви — порода земного происхождения, в которую врезался метеорит. Под действием сильного давления и высоких температур она превратилась в так называемый импактит (космогенная горная порода. — «ВМ»), — говорит старший научный сотрудник Музея космонавтики Георгий Лисицин.

Экспонаты, несмотря на исполинские размеры, лишь малые фрагменты, отколовшиеся от метеоритных громад. Вокруг них скапливаются толпы посетителей — их возвращение в музей вызвало настоящий фурор. Одни внимательно рассматривают гигантов, пытаясь не упустить из виду ни одного пятнышка. Другие кладут на них ладонь, прикрывают глаза и замирают на несколько секунд. Они считают, что метеориты не просто так прилетели к нам из космоса: многие верят, что камни исполняют желания.

Однако взглянуть на них стоит не только ради «магии».

— Метеориты — редкое явление. Они обычно закрыты от людей в исследовательских центрах. А у нас же можно не только увидеть, но и потрогать уникальный объект, который происходит из космического пространства, — говорит пресс-секретарь Музея космонавтики Александра Орлова.

Топ-3

Известные метеориты, упавшие на Землю:

— Хоба. Упал в 1920 году на территорию Намибии. Весит 60 тонн.

— Челябинский. Вес — около тонны. Известность ему принесло то, что его падение попало на видеорегистраторы.

— Маникуаган. Упал в Канаде около 215 миллионов лет назад. На месте кратера появилось большое озеро.